Энергетика
Московский КомсомолецПольша потребовала от России $1,5 млрд за «несправедливые» цены на газ
Польша ждет от России $1,5 млрд в качестве возмещения переплаты за газ. Польская компания PGNiG апеллирует к решению Стокгольмского арбитражного суда, который постановил скорректировать формулу расчета цены на экспортируемый газ в пользу Польши.
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с чего всё началось
30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" ретроактивно (распространение акта на прошлые правоотношения) с ноября 2014 года.Интерфакс15 июня в 06:31
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