Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПольша потребовала от России $1,5 млрд за «несправедливые» цены на газ

Польша ждет от России $1,5 млрд в качестве возмещения переплаты за газ. Польская компания PGNiG апеллирует к решению Стокгольмского арбитражного суда, который постановил скорректировать формулу расчета цены на экспортируемый газ в пользу Польши.
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«Газпром» в июне заплатит Польше $1,5 млрд переплаты за газ

30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" ретроактивно (распространение акта на прошлые правоотношения) с ноября 2014 года.
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