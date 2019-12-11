Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПольша потребовала от России компенсацию за «грязную» нефть

Польша потребовала от России компенсацию за «грязную» нефть: претензии поставщикам направила крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen. Об этом глава компании Даниэль Обайтек написал в своем Twitter-аккаунте. По его словам, размер компенсации пока не уточняется.
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