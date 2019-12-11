Энергетика
Lenta.ruПольша потребовала от России компенсацию за «грязную» нефть
Польша потребовала от России компенсацию за «грязную» нефть: претензии поставщикам направила крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen. Об этом глава компании Даниэль Обайтек написал в своем Twitter-аккаунте. По его словам, размер компенсации пока не уточняется.
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ТНТ анонсировал показ сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским
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Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
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Участок проспекта Победы завтра перекроют из-за ремонтных работ
Сотрудникам ЛГЭК удалось отключить часть трубы. Отключения потребителей не потребовалось.
Политика
Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесены в Раду
Законопроект с поправками к действующему закону об особом статусе Донбасса внесен на расссмотрение Верховной рады Украины.
Политика
Путин назвал ложью резолюцию ЕП о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин раскритиковал недавнюю резолюцию Европарламента (ЕП) за попытки исказить правду о Второй мировой войне.
Финансы
Курс валют сегодня: доллар растет на торгах
Курс доллара 11 декабря вырос на открытии торгов Московской биржи по сравнению с показателями закрытия.
Общество
Стало известно, от чего умер Юрий Лужков
Политика
На Украине депутата Госдумы заочно приговорили к 14 годам заключения
Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 14 годам лишения свободы депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко за госизмену.
Происшествия
В Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании
В Санкт-Петербурге эвакуировали шесть районных судов из-за поступивших сообщений о минировании.
Политика
Киев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита»
Офис президента Украины Владимира Зеленского выполнил требования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», исправив ошибки в опубликованном на сайте президента коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки».
Кино
Тарантино хочет снять продолжение фильма «Убить Билла»
Экономика
Совет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга
Совет Федерации одобрил законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Происшествия
В МЧС сообщили о взрывах на горящем заводе в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на территории Уральского лакокрасочного завода, где произошел пожар, начали взрываться бочки с продукцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Футбол
Омари Тетрадзе может возглавить «Ротор»
Политика
Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России
Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Общество
Франция пошла на уступки протестующим из-за пенсионной реформы
Deutsche Welle отмечает, что таким образом правительство пошло на значительные уступки противникам запланированной реформы.
Музыка
Вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата»
Ольга Бузова опубликовала на своём YouTube-канале клип на песню "Не виновата", в котором предстала в нескольких откровенных образах.
Политика
В Киеве госпитализировали депутата после драки в Раде
Общество
Россияне назвали минимальный размер справедливой зарплаты
Чуть меньше респондентов (31%) назвали сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% оценили оптимальный доход в 30-40 тысяч рублей, 10% - в 21-30 тыс. При этом абсолютное большинство россиян испытывает чувство социальной несправедливости, хоть и с разной периодичностью.
Кино
В Сети появился трейлер «Нового папы» с Джудом Лоу в главной роли
Энергетика
Польша после отказа от российского газа будет закупать его в США и ЕС
Варшава объявила, что будет покупать газ в Норвегии, Евросоюзе, а также в США и Катаре.
Политика
Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Культура
Зеленский обогнал Заворотнюк в топе запросов Google среди украинцев
Происшествия
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
Экономика
В Карелии предложили уменьшить прожиточный минимум пенсионеров
Как уточнили в пресс-службе правительства, в июле этого года министерство труда и социальной защиты РФ прогнозировало величину прожиточного минимума для пенсионеров на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на сумму 9 314 рублей.