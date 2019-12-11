Польша потребовала от России компенсацию за «грязную» нефть: претензии поставщикам направила крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen. Об этом глава компании Даниэль Обайтек написал в своем Twitter-аккаунте. По его словам, размер компенсации пока не уточняется.

Польша потребовала от России компенсацию за «грязную» нефть

Политика Киев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита» Офис президента Украины Владимира Зеленского выполнил требования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», исправив ошибки в опубликованном на сайте президента коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки».

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Общество Россияне назвали минимальный размер справедливой зарплаты Чуть меньше респондентов (31%) назвали сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% оценили оптимальный доход в 30-40 тысяч рублей, 10% - в 21-30 тыс. При этом абсолютное большинство россиян испытывает чувство социальной несправедливости, хоть и с разной периодичностью.