с чего всё началось

Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа. Об этом сообщило польское Управление регулирования энергетики (URE). Отмечается, тариф для газового оператора Gaz-System в 2021 году на вход газа в Польшу повышен на 10–13% в зависимости от вида топлива.

Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа

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Общество Китайское издание восхитилось российской колбасой Пекин, 6 июня 2020, 10:47 — REGNUM Статью, в которой восторженно рассказывается о колбасе из России и причинах, сделавших её популярной в Китае, опубликовало 6 июня китайское издание Sina. 96

Здоровье В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. 818

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Футбол Роналду назвали примером для подражания и лучшим игроком поколения Ранее полузащитник "Реала" Лука Модрич вспомнил о том, как бывший главный тренер мадридского клуба Жозе Моуринью критиковал Роналду.

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Происшествия На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе. 1,3K

Политика Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних. 3,6K

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Здоровье Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. 80