Энергетика
ИзвестияПольша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа. Об этом сообщило польское Управление регулирования энергетики (URE). Отмечается, тариф для газового оператора Gaz-System в 2021 году на вход газа в Польшу повышен на 10–13% в зависимости от вида топлива.
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с чего всё началось
Управление по регулированию энергетики Польши (URE) собирается повысить тариф на транзит газа по польскому участку газопровода Ямал—Европа на 16,5% в 2021 году, следует из сообщения регулятора.Коммерсантъвчера в 13:38
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Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
Общество
Китайское издание восхитилось российской колбасой
Пекин, 6 июня 2020, 10:47 — REGNUM Статью, в которой восторженно рассказывается о колбасе из России и причинах, сделавших её популярной в Китае, опубликовало 6 июня китайское издание Sina.
REGNUM 03:47
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом
Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM вчера в 06:22
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Армия и оружие
Греция заявила о готовности воевать с Турцией
Турецкие притязания на добычу нефти на греческом континентальном шельфе Афины считают провокацией.
Профиль вчера в 07:40
Гаджеты
Выход нового iPhone будет перенесен
Судя по всему, речь может идти только у компании Apple, которая является одним из ключевых партнеров Broadcom, являющейся крупнейшей компанией в Северной Америке, занимающийся выпуском полупроводниковой продукции, в том числе, разработкой модулей беспроводной связи, в том числе использовавшихся во всех предыдущих моделях iPhone.
Общественный контроль вчера в 14:50
Происшествия
Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом
Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
Вести.Ru 04:48
Происшествия
Жители Дагестана пытались отбить у полиции мужчину, застрелившего сына
Жители Буйнакска попытались отбить у полицейских мужчину, застрелившего собственного сына, сообщила РИА Новости представитель дагестанского МВД.
РИА Новости 05:05
Политика
Путин поручил правительству создать базу генетической информации
Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации.
Ведомости 05:54
Общество
Власти Пекина раздадут жителям $1,7 млрд на шопинг и рестораны
Власти Пекина решили выдать жителям потребительские ваучеры на общую сумму $1,7 млрд, которые можно будет использовать на шоппинг, походы в рестораны, спорт, образование или путешествия, сообщает Bloomberg.
Ruposters.ru 05:22
Шоу-бизнес
Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом
Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец 05:32
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
Футбол
Роналду назвали примером для подражания и лучшим игроком поколения
Ранее полузащитник "Реала" Лука Модрич вспомнил о том, как бывший главный тренер мадридского клуба Жозе Моуринью критиковал Роналду.
Газета.Ru 04:59
Авто
Автомобили Lada покинули авторынок Евросоюза
Автоновости дня 03 июня в 07:21
Общество
Как по новым правилам рассчитать пособие, если сотрудник болел дольше месяца
Напомним, что в период с 1 апреля и до конца 2020 года действуют временные правила расчета больничных.
Бухонлайн 03 июня в 02:39
Общество
Суд запретил Варваре Карауловой покидать дом ночью до 2029 года
Девушку арестовали и приговорили к реальному сроку. В апреле 2019 года Караулову освободили условно-досрочно.
Snob.ru 04 июня в 12:07
Происшествия
На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело
В Екатеринбурге на застреленного спецназом россиянина Владимира Таушанкова завели уголовное дело.
Lenta.ru вчера в 13:25
Общество
Роскачество обнаружило в сервелате следы антибиотиков
Роскачество провело повторную проверку сервелата и обнаружило в одном из образцов следы антибиотиков, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение организации.
Моя Москва.онлайн 04:02
Происшествия
Безработный мужчина напал на медсестру скорой в Кемеровской области
Очевидцы сообщили о случившемся инциденте в дежурную часть полиции. По предварительным данным, безработный мужчина напал на медсестру.
iReactor 03:52
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 04:03
Космос
Потенциально опасный астероид пролетит рядом с Землёй
НТВ вчера в 10:10
Политика
Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах
В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних.
Газета.Ru вчера в 13:16
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Экономика
Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам
Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам.
Lenta.ru 04:59
Здоровье
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса
Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:16
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08