Энергетика
ИзвестияПольша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа. Об этом сообщило польское Управление регулирования энергетики (URE). Отмечается, тариф для газового оператора Gaz-System в 2021 году на вход газа в Польшу повышен на 10–13% в зависимости от вида топлива.
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Управление по регулированию энергетики Польши (URE) собирается повысить тариф на транзит газа по польскому участку газопровода Ямал—Европа на 16,5% в 2021 году, следует из сообщения регулятора.Коммерсантъ05 июня в 13:38
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ТАСС: задержан стрелок, ранивший двух человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщает источник ТАСС.
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Российская газета 19:07
Общество
Москва может отменить пропуска с середины июня
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REGNUM 05 июня в 08:53
Происшествия
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ФНЛ одобрила заявки трёх клубов ПФЛ на получение лицензии
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Mockva.ru 17:28
Футбол
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Soccer.ru 04:20
Армия и оружие
Правительственные силы Ливии ударили по позициям Хафтара у порта Сирт
Газета.Ru вчера в 05:00
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Газета.Ru 01:19
Шоу-бизнес
Панина со скандалом выгнали с похорон Михаила Кокшенова
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Друзья актера Михаила Кокшенова настоятельно попросили Алексея Панина покинуть зал на Митинском кладбище, где родные и близкие прощались с Кокшеновым.
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Остальные регионы страны, напротив, обновляют рекорд заболеваемости: суммарно там сегодня выявлено почти 6,9 тысячи заболевших.
BFM.ru 05 июня в 04:01
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Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
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Согласно проектам Минкомсвязи, владельцы объектов КИИ обязаны перейти на отечественный софт до 1 января 2021 года, а к 2022-му — на российское оборудование.
News.ru 05 июня в 13:02
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Менез близок к переходу в «Реджину». Клуб может выйти в Серию Б
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Sports.ru 02:59
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В условиях пандемии коронавируса COVID-19 массовая вакцинация россиян от гриппа может начаться в этом году раньше запланированного срока, уже в августе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
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Общество
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года
Росстат обнародовал статистику о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года.
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Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
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Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
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Власти Забайкалья продлили ограничительные меры до 14 июня из-за коронавируса
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Епархия намерена построить храм на конечке в Сосновом Бору – ей помогает Осипов
Согласно протоколу, в ближайшей перспективе в Чите планируется построить три храма – в лесу Северного, на улице Ангарской и в Сосновом Бору.
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Происшествия
В Росприроднадзоре рассказали, как скрывали утечку топлива в Норильске
В день аварии на ТЭЦ-3 о произошедшем разливе топлива было известно в Красноярске, рассказал РЕН ТВ замначальника отдела Росприроднадзора в Норильске Василий Рябинин.
Ридус 15:50