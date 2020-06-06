Энергетика
ИзвестияПольша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа. Об этом сообщило польское Управление регулирования энергетики (URE). Отмечается, тариф для газового оператора Gaz-System в 2021 году на вход газа в Польшу повышен на 10–13% в зависимости от вида топлива.
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с чего всё началось
Управление по регулированию энергетики Польши (URE) собирается повысить тариф на транзит газа по польскому участку газопровода Ямал—Европа на 16,5% в 2021 году, следует из сообщения регулятора.Коммерсантъвчера в 13:38
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Онищенко поддержал снятие мер по коронавирусу в Москве
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил, что поддерживает выход из карантина в стране.
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Уральский меридиан 04 июня в 03:43
Космос
Вблизи Млечного Пути произошла мощная рентгеновская вспышка
Астрономы зафиксировали при помощи телескопа AstroSat мощную вспышку вблизи Млечного пути.
Актуальные Новости вчера в 00:00
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КПРФ решила голосовать против поправок в Конституцию
Сам порядок голосования по поправкам в конституцию дает возможность массовых нарушений, - считает Сопредседатель общественного движения "Голос" Григорий Мельконьянц.
Эхо Москвы 04 июня в 15:03
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
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Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 04:10
Футбол
Роналду стал первым футболистом-миллиардером
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Общество
Илон Маск вступился за торговцев марихуаной
Комментариями по поводу чрезмерности наказания за торговлю марихуаной в США поделился основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск 6 июня в своем Twitter.
ИА Красная Весна 20:44
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В ЦСКА может вернуться Вагнер Лав
Евро-футбол.ру вчера в 15:37
Общество
Бразилия перестала публиковать актуальную статистику по коронавирусу
Ранее в субботу американский университет Джона Хопкинса удалил статистику по Бразилии после прекращения публикования сведений Минздравом страны.
РБК 19:29
Общество
Голунов отверг связь своего дела с расследованием о ритуальном бизнесе
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью изданию Meduza, что его задержание год назад не связано с расследованием о рынке похоронных услуг в Москве.
РБК 08:37
Шоу-бизнес
Юлия Норкина совершила самоубийство
StarHit.ru вчера в 13:48
Культура
Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди
Юморист Михаил Галустян прошелся по подиуму в золотом боди в своем новом клипе на песню «Золото».
Вечерняя Москва 08:49
Общество
В Краснодарском крае открылись пляжи
Lenta.ru 00:04
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
RT на русском 14:27
Армия и оружие
Киевские боевики обстреляли из минометов село в ДНР
Обстрел села Спартак в ДНР произвели украинские боевики вечером 6 июня, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
ИА Красная Весна 12:30
Политика
Экс-министр рассказала, как Зеленский обманул украинцев
Кадровая политика президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о том, что он обманул своих избирателей на выборах, когда обещал избавляться от чиновников старой команды и назначать новых людей, заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш в интервью каналу "112 Украина".
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В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия вчера в 18:03
Политика
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga вчера в 00:00
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru вчера в 14:45
Космос
Омичи увидели в небе космический поезд Илона Маска
Астрономы запечатлели необычное явление. Кроме того, они увидели полутеневое лунное затмение, максимум которого пришелся примерно на 1:30.
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Бюджет Новосибирска потеряет из-за коронавируса 2,5 млрд рублей
В 2020 году объем выпадающих доходов бюджета Новосибирска может составить около 2,5 млрд руб. Причиной финансовых потерь стала эпидемия коронавирусной инфекции.
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Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
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Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах
В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних.
Газета.Ru вчера в 13:16
Энергетика
Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти
Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти до конца июля в рамках соглашения стран ОПЕК+.
Lenta.ru 21:37
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В Забайкалье за сутки выявили 64 случая коронавируса
Количество случаев коронавируса в Забайкальском крае за сутки составило 64, с момента начал пандемии зафиксирован 1321 случай, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 03 июня в 23:55
Политика
МИД России: за высылкой дипломатов из Чехии последуют зеркальные меры
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва примет зеркальные меры в отношении Чехии, которая выслала двух российских дипломатов.
RT на русском 15:45