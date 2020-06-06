с чего всё началось

Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа. Об этом сообщило польское Управление регулирования энергетики (URE). Отмечается, тариф для газового оператора Gaz-System в 2021 году на вход газа в Польшу повышен на 10–13% в зависимости от вида топлива.

Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа

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