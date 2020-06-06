Энергетика
ИзвестияПольша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа. Об этом сообщило польское Управление регулирования энергетики (URE). Отмечается, тариф для газового оператора Gaz-System в 2021 году на вход газа в Польшу повышен на 10–13% в зависимости от вида топлива.
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Управление по регулированию энергетики Польши (URE) собирается повысить тариф на транзит газа по польскому участку газопровода Ямал—Европа на 16,5% в 2021 году, следует из сообщения регулятора.Коммерсантъвчера в 13:38
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52 новых случая коронавируса выявлено в Татарстане за сутки
В Татарстане за сутки выявили 52 новых случая коронавируса.
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Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений COVID-19
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Валерия сообщила, что Шнуров взывает о помощи
Супруга продюсера певица Валерия заявила, что Шнуров якобы затребовал помощь шоу-бизнесу.
News.ru вчера в 19:41
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Путин поручил правительству создать базу генетической информации
Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
REGNUM 04:08
Футбол
Форвард «Динамо» Н’Жи перепутал клуб, за который выступает
Форвард «Динамо» Клинтон Н'Жи рассказал о том, что пока не собирается покидать российский клуб.
Спорт-Экспресс 04:48
Футбол
«Урал» согласует с властями проведение матча с «Рубином» при зрителях на следующей неделе
Футбольный клуб "Урал" согласует на следующей неделе с местными властями присутствие болельщиков на "Екатеринбург Арене" на матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Рубином".
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Коммерсантъ вчера в 19:08
Политика
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Бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил, что экс-премьер Юлия Тимошенко в 2008 году «кинула» Международный валютный фонд, поэтому теперь МВФ выдвигает больше условий для выделения транша.
Lenta.ru вчера в 02:57
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 05:22
Политика
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Коммерсантъ вчера в 04:10
Шоу-бизнес
Волочкова, Заворотнюк и Тимати оказались налоговыми должниками
Лидером антирейтинга оказалась балерина Анастасия Волочкова. У королевы шпагатов обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
НТВ вчера в 06:25
Политика
Захарова рассказала о росте числа желающих вернуться в Россию из США
Число россиян, желающих вернуться на родину из США, на фоне беспорядков растет с каждым днем, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 17:16
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости вчера в 12:08
Общество
В Самарской области еще 104 человека заболели коронавирусом
В Самарской области на 6 июня зарегистрировали еще 104 случая заболевания коронавирусной инфекции.
АиФ Самара 04:07
Происшествия
Главу российского госфонда задержали
Главу «Российской венчурной компании» (РВК), выступающей в роли государственного фонда, Александра Повалко задержали в Москве в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 04 июня в 13:56
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
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В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 04 июня в 15:14
Общество
Ургант спародировал ролик об усыновлении геями ребенка из детдома
Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» высмеял видеоролик, выпущенный «Федеральным агентством новостей» (РИА ФАН) об усыновлении геями ребенка из детского дома.
Lenta.ru вчера в 19:53
Биатлон
Член правления СБР назвал пять главных проблем российского биатлона
Член правления Союза биатлонистов России Андрей Левунин рассказал, в чем заключаются основные проблемы российского биатлона.
Нева Спорт 03:55
Политика
Посольство РФ ответило на призыв США уйти с Ближнего Востока
Посольство в Вашингтоне раскритиковало Госдеп. Ранее помощник госсекретаря Дэвид Шенкер заявил, что Россия должна уйти с региона.
RuNews24.ru 00:55
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Игры
Игру Bloodborne собираются перенести на ПК
Издание сообщает, что слухи о переносе игры на персональные компьютеры подтверждены несколькими авторитетными источниками.
ИА Красная Весна вчера в 13:34
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
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Газета.Ru вчера в 15:37
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8855 человек
За минувшие сутки в России выявили 8855 новых случаев заражения коронавирусом, 197 человек умерли, 8708 выписались из больниц, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 03:37
Общество
Отказались открывать торговые центры власти в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что пока ещё рано принимать решение о следующем этапе ослабления ограничительных мер.
Live24 вчера в 15:05
Политика
В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»
В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:45
Экономика
Китай готовит финансовое оружие против доллара и биткоина
Американские эксперты выражают обеспокоенность на этот счет, поскольку новая валюта может составить конкуренцию доллару.
Газета.Ru вчера в 11:10
Политика
В столице Казахстана и в Алма-Ате начались задержания митингующих
ИА Красная Весна 04:54
Общество
Более 8,7 тыс. новых носителей коронавируса выявлено в 85 регионах РФ
Новые случаи заражения подтверждены в 85 регионах, сообщает 5 июня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 04:23