Энергетика
ИзвестияПольша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа. Об этом сообщило польское Управление регулирования энергетики (URE). Отмечается, тариф для газового оператора Gaz-System в 2021 году на вход газа в Польшу повышен на 10–13% в зависимости от вида топлива.
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Футбол
Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав покинул «Коринтианс»
RT на русском 16:20
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Политика
Кремль ответил на требования отстранить Потанина после ЧП в Норильске
Якубовский попросил СК временно отстранить «ответственных за действия или бездействие» на объекте, в том числе Потанина, для проведения объективного расследования аварии.
РБК 06:05
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
Политика
Бразилия пригрозила выходом из ВОЗ
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что страна рассматривает вариант выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вслед за США.
Коммерсантъ 20:46
Происшествия
Aston Martin вылетел на пешеходную зону на Новом Арбате
Машина вылетела на пешеходную зону на Новом Арбате, врезавшись в препятствие.
Известия 19:48
Происшествия
В дагестанском Кизляре обстреляли двух мужчин
РИА Новости 22:03
Футбол
Опубликован календарь матчей АПЛ до 2 июля
Британское интернет-издание The Independent опубликовало на своем сайте календарь матчей чемпионата Англии до 2 июля.
Спорт-Экспресс вчера в 16:27
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5: новые снимки и дата выхода
Сама Xiaomi уже подтвердили даты выхода Mi Band 5. Презентация новинки запланирована на 11 июня.
The GEEK 11:21
Гаджеты
Oukitel представила смартфон WP7 с камерой ночного видения
Rusargument 05:05
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия 21:42
Здоровье
В Сахалинской области выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
Итого на 6 июня в Сахалинской области зарегистрировано 176 случаев заболевания, 70 человек выздоровело, 106 проходят лечение.
РИА Сахалин-Курилы 21:43
Политика
В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране
В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
RT на русском 04:01
Футбол
Игрок «Атлетико» Коста приговорен к шести месяцам тюрьмы
Суд Мадрида приговорил футболиста мадридского "Атлетико" Диего Косту к шести месяцам тюрьмы, сообщает El Mundo.
Газета.Ru вчера в 08:05
Кино
Чей это крик: фанаты нашли «пасхалку» в мультфильме про Человека-паука
Как оказалось, этот звук был взят из фильма «Человек-паук» режиссёра Сэма Рейми.
REGNUM 07:29
Общество
Жители Среднего Урала увидят полутеневое лунное затмение
Предстоявшей ночью, с 5 на 6 июня, жители Свердловской области смогут увидеть полутеневое лунное затмение.
Вечерние Ведомости 00:07
Экономика
Объём несырьевого экспорта Москвы вырос на 26% в I квартале
Объём несырьевого экспорта Москвы вырос на 26,3% в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и достиг $6,5 млрд.
RT на русском 13:32
Шоу-бизнес
Блогер Екатерина Диденко показала результаты увеличения груди
Напомним, что Екатерина стала известна многим, после участия в вечеринке с сухим льдом, когда погибли три человека, в том числе и ее муж Валентин.
RuNews24.ru 04:26
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании через вакцины
Напомним, фонд Билла и Мелинды Гейтс потратил 300$ млн на борьбу с коронавирусом и разработку вакцины.
Муксун.fm 09:26
Общество
В Крыму намерены принять туристов из других регионов с 1 июля
Власти Крыма намерены с 1 июля разрешить размещение туристов из других регионов России после согласования с федеральными властями.
ТАСС 08:44
Спорт
Австралийская гонщица ушла из спорта и стала порноактрисой
Как рассказала 25-летняя гонщица, она очень мало зарабатывала на гонках, поэтому и решила уйти в порноактрисы.
Discover24 12:33
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Политика
Внешние границы ЕС останутся закрытыми до 1 июля — еврокомиссар
Министры внутренних дел стран-членов ЕС достигли общей договоренности о том, что закрытие внешних границ Евросоюза будет продлено до 1 июля, отметила также еврокомиссар.
REGNUM 09:15
Футбол
«ЭБ/Стреймур» — «Скала». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 7 июня 2020 года
«ЭБ/Стреймур» «ЭБ/Стреймур» с тремя набранными баллами находится на седьмой позиции в турнирной таблице, но последняя строка находится на расстоянии двух очков.
LiveSport.ru 22:00
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области
Российская газета 18:53
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Общество
В Калифорнии запретили обучать полицейских удушающим приемам
По словам Ньюсона, полицейских обучают удушающим приемам, ставящие под угрозу жизнь человека.
RuNews24.ru 21:09
Общество
Еще 58 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Еще 58 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, сообщили в оперативном штабе. Накануне сообщалось о 57 умерших.
Эхо Москвы 22:04