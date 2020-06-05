Энергетика
ИзвестияПольша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа. Об этом сообщило польское Управление регулирования энергетики (URE). Отмечается, тариф для газового оператора Gaz-System в 2021 году на вход газа в Польшу повышен на 10–13% в зависимости от вида топлива.
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Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 19:08
Шоу-бизнес
Адвокат рассказал, кто может претендовать на наследство Кокшенова
Московский Комсомолец 20:25
Армия и оружие
Минобороны начало переброску в Забайкалье полевого госпиталя
News.ru вчера в 08:50
Общество
Трюдо преклонил колено в память о Флойде на акции против расизма
Московский Комсомолец 19:23
Политика
ОАЭ направят медпомощь ещё четырём республикам Северного Кавказа
RT на русском 20:33
Происшествия
Жене Норкина угрожали в соцсетях
Скоропостижно скончавшаяся жена телеведущего Андрея Норкина Юлия за несколько месяцев до смерти расследовала деятельность «черных риелторов» и получала угрозы.
Рамблер 13:59
Здоровье
Врач оценил вероятность второй волны коронавируса
Популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато оценил вероятность второй волны распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 20:30
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru вчера в 14:15
Энергетика
Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа
Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
Общество
Суд запретил Варваре Карауловой 9 лет выходить из дома по ночам
Кунцевский суд Москвы запретил Варваре Карауловой, (она же Александра Иванова), осужденной в 2015 году за попытку примкнуть к террористической организации Исламское государство (запрещена в России), 9 лет выходить из дома по ночам.
Znak.com вчера в 12:39
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Политика
Внешние границы ЕС останутся закрытыми до 1 июля — еврокомиссар
Министры внутренних дел стран-членов ЕС достигли общей договоренности о том, что закрытие внешних границ Евросоюза будет продлено до 1 июля, отметила также еврокомиссар.
REGNUM 09:15
Авто
Новую BMW M4 сфотографировали без камуфляжа
На сайте Reddit опубликовали фотографию BMW M4 нового поколения.
Motor 03:45
Религия
Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы
Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.
РИА Новости 17:20
Армия и оружие
Северный флот станет пятой военно-административной единицей России
С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России.
RT на русском 18:14
Общество
В Роскачестве назвали самые опасные продукты
Моя Москва.онлайн 02:22
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская показала фигуру через неделю после вторых родов
Уже через неделю после родов Анастасия Шубская похвасталась в Instagram стройной фигурой.
Lisa.ru 05:30
Экономика
Коронавирус отбросил беднейшую страну Европы в 1990-е
Пандемия коронавируса отбросила Болгарию, которая является беднейшей страной Европы, в 1990-е годы.
Lenta.ru 20:01
Общество
Как по новым правилам рассчитать пособие, если сотрудник болел дольше месяца
Напомним, что в период с 1 апреля и до конца 2020 года действуют временные правила расчета больничных.
Бухонлайн 03 июня в 02:39
Здоровье
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Принято решение продлить режим самоизоляции до 15 июня.
RT на русском 13:14
Футбол
Модрич рассказал, как Моуринью и Роналду едва не подрались
Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился воспоминаниями инцидента, произошедшего по ходу победного матча на Кубок Испании, когда бывший лидер мадридцев Криштиану Роналду и экс-главный тренер Жозе Моуринью в резкой форме попытались выяснить отношения.
Матч ТВ 19:51
Авто
Haval: Стать китайским брендом номер один - только первый шаг
Удивило, что компания решила прекратить продажи Haval H2 и H6. Последний долгое время был бестселлером бренда в России.
Российская газета 03 июня в 07:00
Общество
Против оппозиционера Николая Платошкина возбудили уголовное дело
Уголовное дело в отношении 54-летнего Платошкина доктора исторических наук возбуждено по двум статьям — за склонение к совершению массовых беспорядков и публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.
МордовМедиа вчера в 11:36
Футбол
Тарханов назначен главным тренером «Енисея»
"Енисей" объявил о назначении на пост главного тренера Александра Тарханова.
Pravda.Ru 07:46
Политика
Бразилия пригрозила выходом из ВОЗ
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что страна рассматривает вариант выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вслед за США.
Коммерсантъ 20:46
Общество
В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров
Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru 03 июня в 19:49
Общество
Генпрокуратура назвала причину ЧП в Норильске
Телеканал 360° 10:47
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08