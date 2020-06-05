Энергетика
ИзвестияПольша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа. Об этом сообщило польское Управление регулирования энергетики (URE). Отмечается, тариф для газового оператора Gaz-System в 2021 году на вход газа в Польшу повышен на 10–13% в зависимости от вида топлива.
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Здоровье
Врач оценил вероятность второй волны коронавируса
Популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато оценил вероятность второй волны распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 20:30
Общество
В Находке разрешат прогулки и занятия спортом на улице малыми группами
Жителям Находкинского городского округа с 6 июня разрешается выходить на прогулки и заниматься спортом на улице группами не более двух человек с соблюдением социальной дистанции, сообщили в правительстве Приморского края.
RT на русском 21:45
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина
В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия 18:03
Общество
В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров
Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru 03 июня в 19:49
Кино
Режиссер «Ходячих мертвецов» обещал, что от финала 10 сезона у зрителей «отвиснет челюсть»
Штатный режиссер «Ходячих мертвецов» Грег Никотеро пообщался с порталом Fandom и в ходе разговора рассказал о предстоящем финальном эпизоде 10 сезона.
Киноафиша России 09:39
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com вчера в 10:05
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
Происшествия
На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело
В Екатеринбурге на застреленного спецназом россиянина Владимира Таушанкова завели уголовное дело.
Lenta.ru 13:25
Политика
Кремль ответил на требования отстранить Потанина после ЧП в Норильске
Якубовский попросил СК временно отстранить «ответственных за действия или бездействие» на объекте, в том числе Потанина, для проведения объективного расследования аварии.
РБК 06:05
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 19:08
Здоровье
В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом в России
Ситуацию с коронавирусной инфекцией в России удалось переломить, заявил в ходе круглого стола «Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы» замглавы Минздрава РФ Евгений Камкин.
Rambler News Service 13:24
Религия
Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы
Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.
РИА Новости 17:20
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская показала фигуру через неделю после вторых родов
Уже через неделю после родов Анастасия Шубская похвасталась в Instagram стройной фигурой.
Lisa.ru 05:30
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Общество
Билл Гейтс назвал глупыми теории о чипировании людей
Американский предприниматель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей являются слишком глупыми, чтобы их опровергать.
Известия вчера в 23:12
Политика
В Германии отвергли санкции США против «Северного потока-2»
Как ранее писал «Профиль», накануне сенат США внес законопроект о введении дополнительного пакета санкций против «Северного потока-2».
Профиль 09:48
Общество
Захарова рассказала о росте числа желающих вернуться в Россию из США
Число россиян, желающих вернуться на родину из США, на фоне беспорядков растёт с каждым днём, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости 17:16
Футбол
Модрич рассказал, как Моуринью и Роналду едва не подрались
Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился воспоминаниями инцидента, произошедшего по ходу победного матча на Кубок Испании, когда бывший лидер мадридцев Криштиану Роналду и экс-главный тренер Жозе Моуринью в резкой форме попытались выяснить отношения.
Матч ТВ 19:51
Армия и оружие
Власти Украины испугались наступления российской армии с Крыма
В Киеве утверждают, что обладают информацией о возможном наступлении российской армии с Крыма на территорию Украины якобы с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом.
Российский Диалог 13:09
Гаджеты
Список смартфонов, которые получат Android 11
Ресурс PocketNow слил список смартфонов, которые получат Android 11.
Piter.tv 00:58
Происшествия
Aston Martin вылетел на пешеходную зону на Новом Арбате
Машина вылетела на пешеходную зону на Новом Арбате, врезавшись в препятствие.
Известия 19:48
Политика
МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства
Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Ведомости 12:35
Происшествия
В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей
Коммерсантъ 17:54
Авто
Бренд Lada признали худшим в мире
Организаторы легендарного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми лучших автомобилей от худших брендов.
SpeedMe 05:32
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом
Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM 06:22
Армия и оружие
Северный флот начал следить за фрегатом ВМС Франции в Баренцевом море
Военные суда Северного флота Вооруженных сил России приступили к наблюдению за фрегатом Aquitaine ВМС Франции, который вошел в акваторию Баренцева моря 5 июня, приводит РИА "Новости" сообщение Национального центра управления обороной РФ.
Газета.Ru 14:31
Экономика
Глава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки
Среди прочих на июньском заседании совета директоров будет рассматриваться вариант снижения ключевой ставки сразу на один процентный пункт, уточнила Набиуллина.
Российская газета 09:32
Армия и оружие
Командование сирийской армии подтвердило атаку ВВС Израиля
Военное дело 03:19
Происшествия
Главу российского госфонда задержали
Главу «Российской венчурной компании» (РВК), выступающей в роли государственного фонда, Александра Повалко задержали в Москве в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 13:56