Энергетика
ИзвестияПольша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа. Об этом сообщило польское Управление регулирования энергетики (URE). Отмечается, тариф для газового оператора Gaz-System в 2021 году на вход газа в Польшу повышен на 10–13% в зависимости от вида топлива.
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Армия и оружие
В Идлибе погиб турецкий военный
Один военнослужащий Турции погиб и двое получили ранения в результате нападения на медицинский транспорт в сирийском Идлибе, сообщило минобороны республики.
РИА Новости 00:23
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Происшествия
В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей
Четверо детей жили с ними, а еще пятеро были на воспитании у родственников.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Общество
Прохоров вступился за «Норникель» после аварии в Норильске
ФАН вчера в 06:32
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в Россию
Российская газета вчера в 17:15
Здоровье
Антирекорд прироста за сутки: коронавирус на Украине
За минувшие сутки украинские медчиновники подтвердили 588 новых случаев заражения коронавирусом в стране.
Rusvesna.su 04 июня в 03:15
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце раскрыла реальные причины расставания с Прилучным
Агата Муцениеце раскрыла реальные причины расставания с Прилучным По словам звезды сериала "Закрытая школа", побоям предшествовали другие конфликты.
Экспресс газета 01:55
Авто
Стартовали продажи кроссовера Honda UR-V
Компания Honda объявила старт продаж обновленного купеобразного кроссовера Honda UR-V.
Новые автомобили 04 июня в 23:00
Общество
Загрязнение вод в Норильске превысило норму в 200 раз
Всего было отобрано восемь проб забора воды.
News.ru 02:12
Гаджеты
Как может выглядеть iPhone в 2021 году
ToDay News Ufa вчера в 09:00
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
Пенсионный фонд России рассказал о резком росте случаев недобросовестных действий в отношении пенсионеров, которым навязывают платные услуги за «перерасчет пенсий».
BFM.ru 00:28
Политика
Песков прокомментировал прогноз о новых массовых протестах в России
Половина россиян считает, что ситуация в России может привести к крупным социально-политическим потрясениям, в частности к массовым протестам, отмечается в документе.
Ведомости вчера в 08:44
Политика
Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах
В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних.
Газета.Ru вчера в 13:16
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
РИА Новости вчера в 05:44
Энергетика
Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 05:09
Авто
Автомобили Lada покинули авторынок Евросоюза
Автоновости дня 03 июня в 07:21
Космос
В корабле Маска использовали российские детали
В корабле Маска использовали российские детали. Об этом сообщает эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.
Деловое.ТВ 04 июня в 02:05
Наука
Ученые предупредили об опасности коронавируса для лысых мужчин
У лысых мужчин коронавирус чаще вызывает тяжелые последствия, сообщил профессор университета Брауна Карлос Вамбьер.
РИА Новости вчера в 10:41
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд мира
Американский журнал Forbes назвал 100 самых высокооплачиваемых звезд мира.
Коммерсантъ 04 июня в 10:44
Общество
Названы любимые алкогольные напитки россиян на самоизоляции
Пиво стало самым продаваемым алкогольным напитком в России в период самоизоляции оказалось пиво.
BFM.ru 02:12
Интернет
В Telegram появился видеоредактор
Главным нововведением обновления стал интегрированный видеоредактор. Обычный фоторедактор появился в Telegram пять лет назад.
Ридус вчера в 11:02
Происшествия
Установлен подозреваемый в похищении британки из отеля в Португалии
Похищение трехлетней британки Мадлен Макканн из гостиничного номера в Португалии произошло в 2007 году.
ИА Красная Весна 04 июня в 13:22
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 04 июня в 09:29
Происшествия
Пять человек погибли при крушении небольшого самолета в США
В США на севере штата Джорджия разбился небольшой самолет, сообщил шериф местной полиции телекомпании Fox. Погибли не меньше пяти человек.
Коммерсантъ вчера в 23:18
Армия и оружие
Северный флот станет пятой военно-административной единицей России
RT на русском вчера в 18:14
Общество
Выход России на плато по коронавирусу сравнили с другими странами
Выход России на плато по коронавирусу произошел медленнее, чем в других странах.
Lenta.ru вчера в 18:40
Технологии
The Lancet отозвал публикацию о рисках применения гидроксихлорохина
Три автора публикации в The Lancet от 22 мая отозвали исследование, сообщил журнал 5 июня.
Vademecum вчера в 08:12
Гаджеты
Список смартфонов, которые получат Android 11
Ресурс PocketNow слил список смартфонов, которые получат Android 11.
Piter.tv вчера в 00:58