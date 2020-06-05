Энергетика

ИзвестияИзвестияПольша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал — Европа

Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал — Европа. Об этом сообщило польское Управление регулирования энергетики (URE). Отмечается, тариф для газового оператора Gaz-System в 2021 году на вход газа в Польшу повышен на 10-13% в зависимости от вида топлива.
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Польша подняла транзитный тариф для газопровода «Ямал-Европа» на 2021 год

Rambler News Service13:35

Польша увеличила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал-Европа

Комсомольская правда17:08

Польша подняла тарифы на транзит российского газа

News.ru16:49

Польша хочет повысить тариф на транзит российского газа на 16,5%

Коммерсантъ13:38

Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал — Европа

Известия18:04

Польша повысила тариф на транспортировку газа по своей территории

ПРАЙМ11:48

Польша утвердила тариф на транзит газа по своему участку «Ямала» в 2021 году

ТАСС11:03
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В минувшую пятницу вечером в Дагестане неизвестные обстреляли двух местных жителей в городе Кизляре.
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Российскую сборную по хоккею возглавил Валерий Брагин

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Стали известны обстоятельства взрыва в жилом доме на юге Москвы

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