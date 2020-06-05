Энергетика
ИзвестияПольша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал — Европа
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал — Европа. Об этом сообщило польское Управление регулирования энергетики (URE). Отмечается, тариф для газового оператора Gaz-System в 2021 году на вход газа в Польшу повышен на 10-13% в зависимости от вида топлива.
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Политика
Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству
Президент России Владимир Путин утвердил указ о переходе Федерального агентства по туризму от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству.
Газета.Ru 16:12
Общество
Суд запретил Варваре Карауловой 9 лет выходить из дома по ночам
Кунцевский суд Москвы запретил Варваре Карауловой, (она же Александра Иванова), осужденной в 2015 году за попытку примкнуть к террористической организации Исламское государство (запрещена в России), 9 лет выходить из дома по ночам.
Znak.com вчера в 12:39
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина
В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия 18:03
Политика
Минюст признал введенные из-за коронавируса меры обоснованными
Противоэпидемические меры, введенные в России, соответствуют Конституции и направлены на заботу о гражданах страны, сообщает пресс-служба Минюста РФ.
РИА Новости 16:27
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что в Швеции открыта "пожизненная" вакансия, где не нужно работать.
Piter.tv 14:48
Наука
Предложен интеллектуальный способ получения солнечной энергии
Популярная механика вчера в 07:14
Технологии
The Lancet отозвал публикацию о рисках применения гидроксихлорохина
Три автора публикации в The Lancet от 22 мая отозвали исследование, сообщил журнал 5 июня.
Vademecum 08:12
Происшествия
В дагестанском Кизляре прогремели выстрелы
В минувшую пятницу вечером в Дагестане неизвестные обстреляли двух местных жителей в городе Кизляре.
Вести.Ru 19:06
Общество
Конфликт Delivery Club с собственными курьерами проверят прокуроры
Сообщалось, что они готовились к забастовке. В Delivery Club тем временем заявили, что конфликт улажен.
Интерфакс 10:27
Футбол
Тимо Вернер согласился перейти в «Челси»
Талантливый форвард решил перейти в "Челси".
Sport.ru вчера в 13:29
Политика
Трамп пригрозил мэру Вашингтона ввести в город «группу людей»
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести в Вашингтон "группу мужчин и женщин", если мэр столицы Мюриэл Боузер не будет уважать подразделения Национальной гвардии, которые были задействованы в охране общественного порядка в городе.
РИА Новости 14:44
Хоккей
Российскую сборную по хоккею возглавил Валерий Брагин
Брагин на посту главного тренера сменил Алексея Кудашова, который руководил российскими хоккеистами с 2019 года.
NewInform 02:27
Гаджеты
Смартфон Oppo Reno4 Pro оценен в 535 долларов
Megaobzor.com 17:25
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Спорт
Австралийская гонщица ушла из спорта и стала порноактрисой
Как рассказала 25-летняя гонщица, она очень мало зарабатывала на гонках, поэтому и решила уйти в порноактрисы.
Discover24 12:33
Кино
Режиссер «Ходячих мертвецов» обещал, что от финала 10 сезона у зрителей «отвиснет челюсть»
Штатный режиссер «Ходячих мертвецов» Грег Никотеро пообщался с порталом Fandom и в ходе разговора рассказал о предстоящем финальном эпизоде 10 сезона.
Киноафиша России 09:39
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей
Кайли Дженнер возглавила рейтинг - доход мировой знаменитости равен примерно 600 миллионов долларов в год.
ИнфоСМИ вчера в 14:52
Общество
В Москве ввели пропуска для посещения МФЦ
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о новом виде электронного пропуска для передвижения по городу.
Коммерсантъ вчера в 09:11
Экономика
Банки попросили отложить перевод на российский софт
Минкомсвязи хотело, чтобы это произошло до 1 января будущего года.
Эхо Москвы 18:11
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily 03 июня в 13:44
Политика
Посольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»
Российское посольство в США отреагировало на заявление американского помощника госсекретаря Дэвида Шенкера о том, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.
RT на русском 16:00
Политика
Трамп заявил о необходимости отмены коронавирусных ограничений
В Соединенных Штатах эпидемия коронавируса постепенно затихает, и пора отменять режим ограничений, считает президент страны Дональд Трамп.
Российская газета 13:27
Происшествия
При пожаре в жилом доме в Иркутской области погибли четверо детей
При пожаре в жилом доме в Зиминском районе Иркутской области погибли пять человек, сообщает РЕН ТВ.
РБК 17:37
Общество
Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться из США в Россию
Число россиян, которые на фоне продолжающихся беспорядков хотят вернуться на родину из США, растет с каждым днем.
РБК 18:11
Армия и оружие
Минобороны приступило к переброске полевого госпиталя в Забайкалье
Парламентская газета вчера в 08:03
Футбол
Ди Мария: «Рад, что не ушёл в „Барсу“, а остался в ПСЖ»
Клубы вели переговоры, но в итоге ПСЖ не захотел меня продавать.
Soccer.ru 19:06
Футбол
Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав покинул «Коринтианс»
RT на русском 16:20