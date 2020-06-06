Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыПольша повысила тариф на транзит российского газа

В середине мая истек срок действия долгосрочного российско-польского соглашения о транзите газа из России в Европу по участку газопровода Ямал — Европа. После этого поставки российского газа осуществляются на основе аукционов. В то же время Россия резко снизила загрузку газопровода.
Читать в источнике
Комментировать413
с чего всё началось
Управление по регулированию энергетики Польши (URE) собирается повысить тариф на транзит газа по польскому участку газопровода Ямал—Европа на 16,5% в 2021 году, следует из сообщения
 регулятора.
Коммерсантъ05 июня в 13:38

Подробнее о событии

Польша хочет повысить тариф на транзит российского газа на 16,5%

Коммерсантъ05 июня в 13:38

Польша собирается повысить тариф на транзит газа из России

Профильвчера в 01:48

Польша повысила тариф на транзит российского газа на 16,5%

РБК05 июня в 22:28

Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа

Известия05 июня в 18:04

Польша повысила тариф на транзит российского газа

Эхо Москвывчера в 02:32

Польша повысила тариф на транспортировку газа по своей территории

ПРАЙМ05 июня в 11:48

Польша утвердила тариф на транзит газа по своему участку «Ямала» в 2021 году

ТАСС05 июня в 11:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 07:58, Ашберн
Энергетика

«Газпром» объявил тендер на поставку труб

ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
87
Общество

Эпидемиолог оценил риск заражения коронавирусом в самолете

По мнению эпидемиолога, первоначальная рекомендация Всемирной организации здравоохранения, которая предполагала ношение масок только больными COVID-19, неверна.
Известия 07:33
1
Общество

Названы регионы с самыми высокими зарплатами за I квартал 2020 года

Средняя зарплата по всем регионам России за первые три месяца 2020 года составила 48,3 тыс. рублей.
Известия 05:09
505
Общество

Число жертв коронавируса в мире приблизилось к отметке в 400 тысяч

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 09:00 по московскому времени воскресенья достигло 399 789 человек, увеличившись за сутки на 4 805, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Интерфакс 02:25
1
Происшествия

Протесты в Лондоне: 23 полицейских получили ранения

Как отмечает суперинтендант полиции Джо Эдвардс, 23 офицера были ранены, выполняя свою работу и обеспечивая порядок во время протестов в течение последних дней.
Вести.Ru вчера в 22:12
35
Шоу-бизнес

В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги

Газета.Ru вчера в 20:38
1,6K
Общество

Пропуска в Москве могут отменить с середины июня

Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости 05:44
1K
Общество

Журналист Азар вышел на свободу

Газета.Ru 05:53
75
Политика

Берлин отреагировал на данные о выводе части войск США из Германии

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ в интервью изданию Bild am Sonntag отметил, что Германия «приняла к сведению» вывод части американских войск со своей территории, передает ТАСС.
Взгляд.ру вчера в 22:01
8
Происшествия

Жители Васильевского острова в Петербурге остались без электричества

Интерфакс 06:00
23
Общество

Минобороны разъяснило новый порядок поступления в военные вузы

Порядок поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны России в текущем году изменен в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ведомства.
Газета.Ru 04:18
2
Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»

Автоновости дня 04:07
8
Общество

The Sunday Times узнала о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

По данным издания, Скрипали больше года жили в убежище секретной разведывательной службы Великобритании MI6 до того, как получили новые паспорта и начали новую жизнь в Новой Зеландии.
Ведомости 07:12
287
Политика

МЧС ответило на предложение США о помощи в ликвидации ЧС в Норильске

Решение об участии других государств в ликвидации последствий ЧС в Норильске принимает руководство страны, сообщил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян.
РИА Новости 02:53
838
Шоу-бизнес

В Москве простились с актёром Михаилом Кокшеновым

Церемония прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым завершилась в Москве.
News.ru 06:45
7
Общество

Россия создаст винтовку с дальнобойностью миномета

В России идет работа над снайперской винтовкой с дальностью стрельбы до семи километров.
Российская газета 05 июня в 04:00
2,3K
Общество

Обновлена карта заражений в районах Нижегородской области

В 25 районах Нижегородской области за последние сутки не было зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом.
Открытый Нижний 07:32
51
Здоровье

Соблюдать меры профилактики рекомендуют переболевшим коронавирусом

Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявила, что людям, уже переболевшим коронавирусом, по-прежнему стоит соблюдать профилактические меры.
Live24 06:13
3
Единоборства

Коди Гарбрандт отправил Ассунсао в жесткий нокаут

Allboxing.ru вчера в 23:57
Политика

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

RT на русском вчера в 09:59
1K
Шоу-бизнес

Андреев назвал причину разрыва с Жанной Фриске

По словам Андреева, причиной разрыва с Фриске стала постоянная загруженность и гастроли.
Pravda.Ru 07:31
37
Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 05 июня в 11:07
104
Общество

В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19

В России за сутки выявлены 8 984 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
Интерфакс 03:37
180
Культура

Состоялась премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой

Первые две серии из 8 доступны по подписке more.tv в видеосервисе Wink с 4 июня Режиссером проекта, а также сценаристом и автором идеи стал Эдуард Оганесян, а одним из продюсеров – Фёдор Бондарчук.
Деловое.ТВ 03:54
27
Происшествия

В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
194
Происшествия

Сыровара Олега Сироту ограбили в Москве

Ноутбук известного сыровара Олега Сироты похитили в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 7 июня.
Вечерняя Москва 04:36
6
Происшествия

В Эстонии мужчина устроил стрельбу на АЗС, есть жертвы

В Эстонии 32-летний мужчина устроил стрельбу, убив двух и ранив трех человек. Среди раненых — двое детей трех и пяти лет.
Вести.Ru 05:04
1
Политика

Цыбульник и Толкач пригрозили России вторжением Украины в Крым

Украина может совершить военное вторжение в РФ, чтобы захватить Крым.
iReactor вчера в 12:42
13
Шоу-бизнес

На критику Валерии ответил Сергей Шнуров

Певец Сергей Шнуров ответил на слова Валерии о том, что лидер «Ленинграда» «переобулся и требует помощи шоу-бизнесу».
Соловей.Инфо вчера в 05:59
95
Армия и оружие

В Балтийском море начались учения НАТО

Lenta.ru 07:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное