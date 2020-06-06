Энергетика
Эхо МосквыПольша повысила тариф на транзит российского газа
В середине мая истек срок действия долгосрочного российско-польского соглашения о транзите газа из России в Европу по участку газопровода Ямал — Европа. После этого поставки российского газа осуществляются на основе аукционов. В то же время Россия резко снизила загрузку газопровода.
Читать в источнике
Оценить282
с чего всё началось
Управление по регулированию энергетики Польши (URE) собирается повысить тариф на транзит газа по польскому участку газопровода Ямал—Европа на 16,5% в 2021 году, следует из сообщения регулятора.Коммерсантъ05 июня в 13:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 07:58, Ашберн
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
Общество
Эпидемиолог оценил риск заражения коронавирусом в самолете
По мнению эпидемиолога, первоначальная рекомендация Всемирной организации здравоохранения, которая предполагала ношение масок только больными COVID-19, неверна.
Известия 07:33
Общество
Названы регионы с самыми высокими зарплатами за I квартал 2020 года
Средняя зарплата по всем регионам России за первые три месяца 2020 года составила 48,3 тыс. рублей.
Известия 05:09
Общество
Число жертв коронавируса в мире приблизилось к отметке в 400 тысяч
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 09:00 по московскому времени воскресенья достигло 399 789 человек, увеличившись за сутки на 4 805, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Интерфакс 02:25
Происшествия
Протесты в Лондоне: 23 полицейских получили ранения
Как отмечает суперинтендант полиции Джо Эдвардс, 23 офицера были ранены, выполняя свою работу и обеспечивая порядок во время протестов в течение последних дней.
Вести.Ru вчера в 22:12
Шоу-бизнес
В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги
Газета.Ru вчера в 20:38
Общество
Пропуска в Москве могут отменить с середины июня
Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости 05:44
Общество
Журналист Азар вышел на свободу
Газета.Ru 05:53
Политика
Берлин отреагировал на данные о выводе части войск США из Германии
Глава внешнеполитического ведомства ФРГ в интервью изданию Bild am Sonntag отметил, что Германия «приняла к сведению» вывод части американских войск со своей территории, передает ТАСС.
Взгляд.ру вчера в 22:01
Общество
Минобороны разъяснило новый порядок поступления в военные вузы
Порядок поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны России в текущем году изменен в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ведомства.
Газета.Ru 04:18
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»
Автоновости дня 04:07
Общество
The Sunday Times узнала о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
По данным издания, Скрипали больше года жили в убежище секретной разведывательной службы Великобритании MI6 до того, как получили новые паспорта и начали новую жизнь в Новой Зеландии.
Ведомости 07:12
Политика
МЧС ответило на предложение США о помощи в ликвидации ЧС в Норильске
Решение об участии других государств в ликвидации последствий ЧС в Норильске принимает руководство страны, сообщил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян.
РИА Новости 02:53
Шоу-бизнес
В Москве простились с актёром Михаилом Кокшеновым
Церемония прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым завершилась в Москве.
News.ru 06:45
Общество
Россия создаст винтовку с дальнобойностью миномета
В России идет работа над снайперской винтовкой с дальностью стрельбы до семи километров.
Российская газета 05 июня в 04:00
Общество
Обновлена карта заражений в районах Нижегородской области
В 25 районах Нижегородской области за последние сутки не было зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом.
Открытый Нижний 07:32
Здоровье
Соблюдать меры профилактики рекомендуют переболевшим коронавирусом
Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявила, что людям, уже переболевшим коронавирусом, по-прежнему стоит соблюдать профилактические меры.
Live24 06:13
Единоборства
Коди Гарбрандт отправил Ассунсао в жесткий нокаут
Allboxing.ru вчера в 23:57
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
RT на русском вчера в 09:59
Шоу-бизнес
Андреев назвал причину разрыва с Жанной Фриске
По словам Андреева, причиной разрыва с Фриске стала постоянная загруженность и гастроли.
Pravda.Ru 07:31
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 05 июня в 11:07
Общество
В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19
В России за сутки выявлены 8 984 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
Интерфакс 03:37
Культура
Состоялась премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой
Первые две серии из 8 доступны по подписке more.tv в видеосервисе Wink с 4 июня Режиссером проекта, а также сценаристом и автором идеи стал Эдуард Оганесян, а одним из продюсеров – Фёдор Бондарчук.
Деловое.ТВ 03:54
Происшествия
В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост
Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
Происшествия
Сыровара Олега Сироту ограбили в Москве
Ноутбук известного сыровара Олега Сироты похитили в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 7 июня.
Вечерняя Москва 04:36
Происшествия
В Эстонии мужчина устроил стрельбу на АЗС, есть жертвы
В Эстонии 32-летний мужчина устроил стрельбу, убив двух и ранив трех человек. Среди раненых — двое детей трех и пяти лет.
Вести.Ru 05:04
Политика
Цыбульник и Толкач пригрозили России вторжением Украины в Крым
Украина может совершить военное вторжение в РФ, чтобы захватить Крым.
iReactor вчера в 12:42
Шоу-бизнес
На критику Валерии ответил Сергей Шнуров
Певец Сергей Шнуров ответил на слова Валерии о том, что лидер «Ленинграда» «переобулся и требует помощи шоу-бизнесу».
Соловей.Инфо вчера в 05:59
Армия и оружие
В Балтийском море начались учения НАТО
Lenta.ru 07:21