с чего всё началось

В середине мая истек срок действия долгосрочного российско-польского соглашения о транзите газа из России в Европу по участку газопровода Ямал — Европа. После этого поставки российского газа осуществляются на основе аукционов. В то же время Россия резко снизила загрузку газопровода.

Энергетика «Газпром» объявил тендер на поставку труб ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок. 87

Общество Число жертв коронавируса в мире приблизилось к отметке в 400 тысяч Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 09:00 по московскому времени воскресенья достигло 399 789 человек, увеличившись за сутки на 4 805, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. 1

Происшествия Протесты в Лондоне: 23 полицейских получили ранения Как отмечает суперинтендант полиции Джо Эдвардс, 23 офицера были ранены, выполняя свою работу и обеспечивая порядок во время протестов в течение последних дней. 35

Общество Пропуска в Москве могут отменить с середины июня Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии. 1K

Общество Минобороны разъяснило новый порядок поступления в военные вузы Порядок поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны России в текущем году изменен в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ведомства. 2

Общество The Sunday Times узнала о переезде Скрипалей в Новую Зеландию По данным издания, Скрипали больше года жили в убежище секретной разведывательной службы Великобритании MI6 до того, как получили новые паспорта и начали новую жизнь в Новой Зеландии. 287

Общество Россия создаст винтовку с дальнобойностью миномета В России идет работа над снайперской винтовкой с дальностью стрельбы до семи километров. 2,3K

Общество Обновлена карта заражений в районах Нижегородской области В 25 районах Нижегородской области за последние сутки не было зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом. 51

Здоровье Соблюдать меры профилактики рекомендуют переболевшим коронавирусом Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявила, что людям, уже переболевшим коронавирусом, по-прежнему стоит соблюдать профилактические меры. 3

Музыка Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко". 104

Общество В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19 В России за сутки выявлены 8 984 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. 180

Культура Состоялась премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой Первые две серии из 8 доступны по подписке more.tv в видеосервисе Wink с 4 июня Режиссером проекта, а также сценаристом и автором идеи стал Эдуард Оганесян, а одним из продюсеров – Фёдор Бондарчук. 27

Происшествия Сыровара Олега Сироту ограбили в Москве Ноутбук известного сыровара Олега Сироты похитили в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 7 июня. 6