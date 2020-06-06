Энергетика
News.ruПольша подняла тарифы на транзит российского газа
Польша повысила тарифы на транспортировку российского газа по трубопроводу Ямал — Европа. Плата за транзит в 2021 году вырастет в среднем на 16,5%.
Читать в источнике
Оценить281
с чего всё началось
Управление по регулированию энергетики Польши (URE) собирается повысить тариф на транзит газа по польскому участку газопровода Ямал—Европа на 16,5% в 2021 году, следует из сообщения регулятора.Коммерсантъ05 июня в 13:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 02:47, Ашберн
Политика
Forbes составил рейтинг самых защищенных от коронавируса стран
Издание Forbes подготовило рейтинг самых защищенных стран от коронавируса. На первом месте оказалась Швейцария, на последнем — Южный Судан.
ФАН вчера в 20:57
Религия
Троица: что зашифровано на знаменитой иконе Рублева
Российская газета вчера в 20:20
Наука
Найдено место на Земле с самым чистым воздухом
News.ru 02:23
Общество
В Москве умерли еще 55 пациентов с коронавирусом
"В Москве за сутки скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:15
Общество
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года
Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
Политика
Песков рассказал, в каком случае вступят в силу поправки в Конституцию
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, в каком случае поправки вступят в силу.
Infox.ru 05 июня в 07:51
Футбол
Решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне
Право на проведение четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 выиграл Лиссабон, сообщает Bild.
Газета.Ru вчера в 17:50
Здоровье
В Башкирии составили список лучших и худших больниц республики
Самыми худшими оказались: Месягутовская больница, Баймакская и Ишимбайская ЦРБ.Среди акушерских стационаров, которых в Башкирии всего 50, самые лучшие результаты показали 32.
Bash.News 01:25
Культура
Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди
Юморист Михаил Галустян прошелся по подиуму в золотом боди в своем новом клипе на песню «Золото».
Вечерняя Москва вчера в 08:49
Кино
Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов про космос
Открывает рейтинг фильм «Чужой».
Профиль 05 июня в 09:52
Авто
Опубликован рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»
Самыми проблемными признаны вариаторы компании Nissan: из десяти моделей с капризными коробками передач сразу шесть моделей японской фирмы 2012-2015 годов выпуска — Sentra, Versa Note, Pathfinder, Maxima, Rogue и Infiniti QX60.
Motor вчера в 08:15
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Общество
В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину
Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
Политика
Цыбульник и Толкач пригрозили России вторжением Украины в Крым
Украина может совершить военное вторжение в РФ, чтобы захватить Крым.
iReactor вчера в 12:42
Общество
В ПФР предупредили о схеме мошенничества с «перерасчетом пенсий»
В Пенсионном фонде (ПФР) зафиксировали рост числа обращений граждан для «перерасчета пенсий».
РБК вчера в 00:34
Политика
Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске
«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
REGNUM вчера в 14:04
Космос
Ученые доказали наличие кольца у Марса
У древнего Марса было пульсирующее кольцо вокруг.
Русская Планета 04 июня в 02:10
Футбол
Форвард «Уотфорда» высказался о расизме в Англии
На днях форвард «Уотфорда» Эндри Грэй высказался о проблеме расизма.
Все про Спорт ру 02:32
Энергетика
Мексика отказалась продлить сокращение добычи нефти до конца июля
Накануне, 6 июня, страны ОПЕК и ОПЕК+ согласились продлить сокращение добычи нефти.
РБК вчера в 21:08
Общество
В Татарстане частично отменили масочный режим
В Татарстане частично отменили перчаточно-масочный режим в связи с улучшением ситуации с коронавирусом.
Life.ru вчера в 13:21
Единоборства
Макгрегор заявил о завершении карьеры
Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Общество
Канделаки объяснила низкую смертность от коронавируса в Москве
Москва была полностью мобилизованной, когда на столичные больницы пришелся пик нагрузки из-за эпидемии коронавируса, поэтому смертность оказалась "лучше", чем в странах Европы, заявила телеведущая Тина Канделаки в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 22:21
Происшествия
В Кемерово сотрудник МЧС умер от травмы, полученной на рабочем месте
Сотрудник МЧС в городе Анжеро-Судженск умер в субботу в больнице Кемерово от травмы, полученной во вторник на рабочем месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
РИА Новости 02:35
Футбол
Футболисты «Шахтера» обыграли «Десну» в матче чемпионата Украины
РИА Новости вчера в 11:57
Происшествия
Новорожденного ребенка нашли в мусорном баке в Якутске
В МВД РФ по Якутии информацию подтвердили.
Якутия 24 вчера в 07:42
Футбол
«Матч ТВ» планирует бесплатно показывать все оставшиеся матчи РПЛ
Холдинг «Матч ТВ» рассматривает возможность бесплатного показа на своих каналах всех матчей РПЛ сезона-2019/20.
Бомбардир.ру вчера в 06:39
Гаджеты
OPPO подтвердила грядущий выход на рынок смарт-телевизоров
Китайская компания OPPO, один из крупнейших в мире поставщиков смартфонов, опубликовала инфографику в честь годовщины усилий по коммерциализации решений 5G на родном рынке.
3DNews 01:01
Футбол
Футболист «Динамо» Н’Жи сказал в интервью, что выступает за ЦСКА
Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жи рассказал, что пока не собирается покидать российский клуб, но при этом заявил, что играет за ЦСКА.
RT на русском вчера в 06:37
Наука
Обнаружили следы двух ранее неизвестных извержений в Йеллоустоуне
МедиаПоток 05 июня в 06:56
Религия
В РПЦ перед Троицей напомнили о новых правилах посещения церквей
Священник, председатель информационной комиссии Московской городской епархии Александр Волков напомнил о новых правилах посещения церквей перед праздником Святой Троицы.
РБК 02:24