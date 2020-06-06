с чего всё началось

Польша повысила тарифы на транспортировку российского газа по трубопроводу Ямал — Европа. Плата за транзит в 2021 году вырастет в среднем на 16,5%.

Политика Forbes составил рейтинг самых защищенных от коронавируса стран Издание Forbes подготовило рейтинг самых защищенных стран от коронавируса. На первом месте оказалась Швейцария, на последнем — Южный Судан. 1

Общество В Москве умерли еще 55 пациентов с коронавирусом "В Москве за сутки скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении. 484

Футбол Решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне Право на проведение четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 выиграл Лиссабон, сообщает Bild.

Авто Опубликован рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами» Самыми проблемными признаны вариаторы компании Nissan: из десяти моделей с капризными коробками передач сразу шесть моделей японской фирмы 2012-2015 годов выпуска — Sentra, Versa Note, Pathfinder, Maxima, Rogue и Infiniti QX60.

Футбол Форвард «Уотфорда» высказался о расизме в Англии На днях форвард «Уотфорда» Эндри Грэй высказался о проблеме расизма.

Общество В Татарстане частично отменили масочный режим В Татарстане частично отменили перчаточно-масочный режим в связи с улучшением ситуации с коронавирусом.

Единоборства Макгрегор заявил о завершении карьеры Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.

Общество Канделаки объяснила низкую смертность от коронавируса в Москве Москва была полностью мобилизованной, когда на столичные больницы пришелся пик нагрузки из-за эпидемии коронавируса, поэтому смертность оказалась "лучше", чем в странах Европы, заявила телеведущая Тина Канделаки в своем телеграм-канале. 89

Происшествия В Кемерово сотрудник МЧС умер от травмы, полученной на рабочем месте Сотрудник МЧС в городе Анжеро-Судженск умер в субботу в больнице Кемерово от травмы, полученной во вторник на рабочем месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф. 3

Гаджеты OPPO подтвердила грядущий выход на рынок смарт-телевизоров Китайская компания OPPO, один из крупнейших в мире поставщиков смартфонов, опубликовала инфографику в честь годовщины усилий по коммерциализации решений 5G на родном рынке.