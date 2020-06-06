Энергетика

News.ruNews.ruПольша подняла тарифы на транзит российского газа

Польша повысила тарифы на транспортировку российского газа по трубопроводу Ямал — Европа. Плата за транзит в 2021 году вырастет в среднем на 16,5%.
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Управление по регулированию энергетики Польши (URE) собирается повысить тариф на транзит газа по польскому участку газопровода Ямал—Европа на 16,5% в 2021 году, следует из сообщения
 регулятора.
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