Энергетика

BFM.ruBFM.ruПольша повысила тариф на транзит российского газа

В точках выхода тариф повышен на 0,1%. Для газового оператора EuRoPol GAZ, которому принадлежит участок трубопровода, тариф за транспортировку высокометанового газа увеличился на 16,5% по отношению к тарифу, действующему в 2020 году, отмечает агентство.
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с чего всё началось
Управление по регулированию энергетики Польши (URE) собирается повысить тариф на транзит газа по польскому участку газопровода Ямал—Европа на 16,5% в 2021 году, следует из сообщения
 регулятора.
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