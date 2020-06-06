с чего всё началось

В точках выхода тариф повышен на 0,1%. Для газового оператора EuRoPol GAZ, которому принадлежит участок трубопровода, тариф за транспортировку высокометанового газа увеличился на 16,5% по отношению к тарифу, действующему в 2020 году, отмечает агентство.

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