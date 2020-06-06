Энергетика
BFM.ruПольша повысила тариф на транзит российского газа
В точках выхода тариф повышен на 0,1%. Для газового оператора EuRoPol GAZ, которому принадлежит участок трубопровода, тариф за транспортировку высокометанового газа увеличился на 16,5% по отношению к тарифу, действующему в 2020 году, отмечает агентство.
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с чего всё началось
Управление по регулированию энергетики Польши (URE) собирается повысить тариф на транзит газа по польскому участку газопровода Ямал—Европа на 16,5% в 2021 году, следует из сообщения регулятора.Коммерсантъвчера в 13:38
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Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили в небе над городом Масьяф провинции Хама атаку ВВС Израиля.
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На Камчатке умер один из двойняшек, которых родители морили голодом
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ЮГ Times вчера в 09:14
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Например, накануне в аккаунте Instagram появилась архивная фотография, на которой певица запечатлена в купальнике и босоножках.
RuNews24.ru вчера в 01:52
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В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Известия вчера в 21:42
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Врач-гастроэнтеролог из клиники США Майо Джон Кисиэль указал на рост опасности развития колоректального рака, сообщает ToDay News Ufa.
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Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
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BFM.ru 00:28
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МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
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Обнаружена экзопланета похожая на Землю
Обе планеты вращаются вокруг звезды, где раннее уже были обнаружены две экзопланеты Кеплер-160b и Кеплер-160c.
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Футбол
Сердце остановилось, отдышалось и снова пошло. 21 год великому матчу
В хите «Сердце остановилось» музыкант перечислил такие пункты, и спорить с ним совершенно не хотелось.
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Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
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