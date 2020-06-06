Энергетика
ИзвестияПольша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа. Об этом сообщило польское Управление регулирования энергетики (URE). Отмечается, тариф для газового оператора Gaz-System в 2021 году на вход газа в Польшу повышен на 10–13% в зависимости от вида топлива.
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Польша увеличила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал-Европа
Комсомольская правдавчера в 17:08
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Австралийская гонщица ушла из спорта и стала порноактрисой
Discover24 вчера в 12:33
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Общество
Некоторые российские регионы отказались проводить парад Победы 24 июня
Афиша Daily вчера в 13:05
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Омичи ночью смогут увидеть полутеневое лунное затмение
Как сообщают «Известия» со ссылкой на телеканал «РЕН ТВ», жители всей земли смогут увидеть полутеневое затмение Луны в пятницу, 5 июня.
Омскрегион вчера в 03:00
Здоровье
Популярный препарат избавил больных от коронавируса
Lenta.ru вчера в 06:53
Общество
Собянин: большинство ограничений в Москве снимут к 1 июля
Большинство ограничений, введенных в столице из-за коронавируса COVID-19, снимут к 1 июля, сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 04 июня в 11:48
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 19 случаев коронавируса
В Кузбассе за последние сутки выявили 19 случаев коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости вчера в 00:28
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК 04 июня в 11:57
Армия и оружие
В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране
В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
RT на русском вчера в 04:01
Происшествия
Главу российского госфонда задержали
Главу «Российской венчурной компании» (РВК), выступающей в роли государственного фонда, Александра Повалко задержали в Москве в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 04 июня в 13:56
Космос
Google предлагает лучший способ увидеть МКС изнутри
Evo-rus.com вчера в 09:09
Происшествия
Оставленный родителями без ухода ребенок умер в больнице на Камчатке
Один из оставленных родителями на несколько дней без присмотра четырехмесяных двойняшек умер в больнице на Камчатке.
Известия 01:36
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Армия и оружие
NI: Пентагону стоит опасаться российского БПЛА «Охотник»
Военное дело вчера в 10:06
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Космос
Японцы предложат «ремонт» спутников связи на орбите с помощью израильских технологий
Сервисный спутник Astroscale в представлении художника По сообщению японских источников, молодая японская компания Astroscale приобрела израильский стартап Effective Space.
3DNews 04 июня в 05:30
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 05:44
Общество
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
Препарат против коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости вчера в 16:03
Происшествия
Пять человек погибли в результате крушения небольшого самолета в США
Пять человек погибли в результате крушения двухмоторного самолета Piper PA-31T в американском штате Джорджия.
Известия 00:59
Политика
Песков прокомментировал прогноз о новых массовых протестах в России
Половина россиян считает, что ситуация в России может привести к крупным социально-политическим потрясениям, в частности к массовым протестам, отмечается в документе.
Ведомости вчера в 08:44
Общество
Активная фаза ликвидации последствий ЧП в Норильске займёт до 14 дней
Активная фаза ликвидации последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске займёт около 14 дней, после чего продолжатся точечные работы по сбору нефтепродуктов, заявил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
RT на русском 00:38
Происшествия
В Казахстане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2
Талдыкорган, Казахстан, 6 июня 2020, 04:50 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,2 произошло зарегистрированы в Алма-Атинской области Казахстана 6 июня, сообщает пресс-служба областного управления по чрезвычайным ситуациям.
REGNUM вчера в 21:50
Армия и оружие
Военные приступили к развёртыванию полевого госпиталя в Чите
RT на русском вчера в 22:41
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости вчера в 12:08
Общество
Коммуниста Николая Платошкина отправили под домашний арест
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа», - сообщили в пресс-службе Басманного суда.
Русская Планета вчера в 02:34
Армия и оружие
Северный флот станет пятой военно-административной единицей России
С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России.
RT на русском вчера в 18:14
Общество
Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец 04 июня в 12:30
Общество
Власти раздадут китайцам деньги на шоппинг и рестораны
Власти Пекина выдадут жителям ваучеры на общую сумму 12,2 миллиарда юаней (1,7 миллиарда долларов), которые можно будет использовать на шоппинг, походы в рестораны, спорт, образование или путешествия.
Lenta.ru вчера в 22:00
Авто
Ford, Peugeot и Honda заставили работать без масла в моторе
Car.ru 04 июня в 05:30