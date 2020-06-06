Энергетика
Lenta.ruПольша повысит тариф на транзит российского газа
Управление по регулированию энергетики (URE) Польши утвердило тариф на прокачку российского газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа. Об этом говорится в сообщении регулятора, передает ТАСС. Так, тариф на транзит российского газа повысится на 16,5 процента в 2021 году.
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с чего всё началось
Управление по регулированию энергетики Польши (URE) собирается повысить тариф на транзит газа по польскому участку газопровода Ямал—Европа на 16,5% в 2021 году, следует из сообщения регулятора.Коммерсантъвчера в 13:38
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Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
РИА Новости вчера в 05:44
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина
В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
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Происшествия
Автомобиль врезался в ограждение на пешеходной зоне в центре Москвы
В центре Москвы произошло ДТП с участием иномарки.
Газета.Ru вчера в 21:26
Общество
В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу
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Городовой вчера в 08:51
Происшествия
На Камчатке умер один из двойняшек, которых родители морили голодом
В камчатской больнице скончался один из четырехмесячных двойняшек, которых ранее родители оставили одних на несколько дней.
Газета.Ru 01:47
Экономика
Хазин жестко раскритиковал антикризисный план
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Инвест-Форсайт 04 июня в 13:23
Происшествия
Отменено решение об изъятии четверых детей у оренбургской семьи
Интерфакс 04 июня в 08:13
Общество
Под Норильском завезли емкости для сбора топлива
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Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости вчера в 12:08
Общество
Против Николая Платошкина возбуждено два уголовных дела
Николая Платошкина доставили в Следственный комитет Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что возбуждено два уголовных дела: Склонение или иное вовлечение к совершению массовых беспорядков (части 1.1 статьи 212 УК РФ) и публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (207.1 УК РФ).
Свободная Пресса 04 июня в 12:05
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в Россию
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В ответ артистка заявила в Instagram, что Шнуров «напрасно очернил» ее мужа, поскольку якобы и сам попросил о помощи шоу-бизнесу.
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Политика
Пушков спрогнозировал сроки окончания протестов в США
Член Совета Федерации Алексей Пушков дал прогноз по развитию ситуации с протестами в США, начавшимися после смерти чернокожего американца Джорджа Флойда.
Lenta.ru вчера в 23:59
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Общество
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Десять из 36 новых случаев за сутки выявлены в Кемерово, по девять случаев выявили в Новокузнецке и Междуреченске, три – в Белово, два — в Гурьевском районе, по одному случаю выявили в Юрге, Кемеровском и Новокузнецком районах.
ФАН 02:26
Политика
Турция возобновит международное авиасообщение с 10 июня
Московский Комсомолец 04 июня в 07:03
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Происшествия
Lie Shot: спецназовцы 7 раз выстрелили в екатеринбуржца при штурме
Телеграм-канал Life Shot сообщает, что Следственный комитет установил некоторые детали штурма квартиры, при котором был убит подозреваемый в краже нескольких рулонов обоев.
Московский Комсомолец вчера в 15:34
Политика
Бывший украинский министр рассказал, как Тимошенко обманула МВФ
Юлия Тимошенко во время премьерства на Украине в 2008 году не стала проводить реформу, которую обещала Международному валютному фонду (МВФ).
News.ru вчера в 21:12
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава впервые назвала имя нового возлюбленного
Екатерина Варнава впервые назвала имя нового возлюбленного Артистка стала гостьей шоу "Честный развод" Агаты Муцениеце.
Экспресс газета 02:10
Общество
Непродовольственные магазины заработают в Петербурге с 8 июня
Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге вернутся к работе с 8 июня.
Известия вчера в 12:40
Общество
Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 100 тысяч
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RT на русском 02:40
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Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
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Газета.Ru вчера в 11:07
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
Пенсионный фонд России рассказал о резком росте случаев недобросовестных действий в отношении пенсионеров, которым навязывают платные услуги за «перерасчет пенсий».
BFM.ru 00:28
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Известия вчера в 09:50
Общество
В Роскачестве назвали самые опасные продукты
Моя Москва.онлайн вчера в 02:22
Киберспорт
VP.Prodigy вышли в финал верхней сетки ESL One Birmingham
Команда вышла в финал верхней сетки, где встретится с Alliance за право выйти в гранд-финал турнира, матч пройдет 5 июня, в 20:00 по московскому времени.
Inc-news.ru 03 июня в 17:49
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03