с чего всё началось

Управление по регулированию энергетики (URE) Польши утвердило тариф на прокачку российского газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа. Об этом говорится в сообщении регулятора, передает ТАСС. Так, тариф на транзит российского газа повысится на 16,5 процента в 2021 году.

Общество Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1». 1,8K

Экономика Хазин жестко раскритиковал антикризисный план Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план. 11

Политика МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД. 1,2K

Общество Против Николая Платошкина возбуждено два уголовных дела Николая Платошкина доставили в Следственный комитет Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что возбуждено два уголовных дела: Склонение или иное вовлечение к совершению массовых беспорядков (части 1.1 статьи 212 УК РФ) и публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (207.1 УК РФ). 4,9K

Политика Пушков спрогнозировал сроки окончания протестов в США Член Совета Федерации Алексей Пушков дал прогноз по развитию ситуации с протестами в США, начавшимися после смерти чернокожего американца Джорджа Флойда. 6

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 1,1K

Общество В Кузбассе выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки Десять из 36 новых случаев за сутки выявлены в Кемерово, по девять случаев выявили в Новокузнецке и Междуреченске, три – в Белово, два — в Гурьевском районе, по одному случаю выявили в Юрге, Кемеровском и Новокузнецком районах. 172

Кино Скончался актер Михаил Кокшенов Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24». 1,4K

Политика Бывший украинский министр рассказал, как Тимошенко обманула МВФ Юлия Тимошенко во время премьерства на Украине в 2008 году не стала проводить реформу, которую обещала Международному валютному фонду (МВФ). 1

Общество Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 100 тысяч Ещё 3073 пациента выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 100 431, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. 218

Музыка Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко". 27

Религия Православные отмечают родительскую субботу В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших. 83

Общество ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий» Пенсионный фонд России рассказал о резком росте случаев недобросовестных действий в отношении пенсионеров, которым навязывают платные услуги за «перерасчет пенсий». 366