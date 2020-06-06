Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПольша повысит тариф на транзит российского газа

Управление по регулированию энергетики (URE) Польши утвердило тариф на прокачку российского газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа. Об этом говорится в сообщении регулятора, передает ТАСС. Так, тариф на транзит российского газа повысится на 16,5 процента в 2021 году.
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Польша повысила тариф на транзит российского газа на 16,5%

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Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа

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Польша подняла тарифы на транзит российского газа

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Польша увеличила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал-Европа

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Польша хочет повысить тариф на транзит российского газа на 16,5%

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Польша повысила тариф на транспортировку газа по своей территории

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Польша утвердила тариф на транзит газа по своему участку «Ямала» в 2021 году

ТАССвчера в 11:03
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Армия и оружие

В США считают бомбардировщики B-1B проблемой для российского флота

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Космос

Вероятность обнаружения землеподобных планет стала выше

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Сирийские ПВО отразили атаку ВВС Израиля: есть погибшие

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Политика

Бразилия пригрозила выходом из ВОЗ

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что страна рассматривает вариант выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вслед за США.
Коммерсантъ вчера в 20:46
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Экономика

«Почта России» арендовала офис в БЦ «ВЭБ Арена» за 7 млрд рублей

АО "Почта России" арендовало офисные помещения и помещения под парковку общей площадью 37 тысяч квадратных метров у АО "ПФК ЦСКА" на 3-й Песчаной улице, дом 2А за 7,013 миллиарда рублей, говорится в сущфакте компании.
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Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

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В США полицейские в знак протеста ушли с работы

Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) покинули состав спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских.
Lenta.ru вчера в 22:23
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Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
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Религия

Православные христиане отмечают родительскую субботу

Москва, 6 июня 2020, 07:54 — REGNUM Православные христиане сегодня, 6 июня, отмечают родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
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Компания Renault сообщила о скидках на свои модели в июне

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В Коста-Рике вратарь забил шикарный гол со штрафного и помог своей команде выйти в финал

Гол Минора сравнял счёт в двухматчевом противостоянии и перевёл встречу в дополнительное время, а затем – в серию пенальти, где он продолжил свой бенефис и помог «Хувентуду» выиграть со счётом 4:1. В нынешнем сезоне на счету Альвареса уже четыре гола, три из которых были забиты с пенальти.
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Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

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ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia

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Телеканал 360° вчера в 08:38
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Здоровье

Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах

Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК вчера в 04:20
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Происшествия

В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19

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Общество

Омичи ночью смогут увидеть полутеневое лунное затмение

Как сообщают «Известия» со ссылкой на телеканал «РЕН ТВ», жители всей земли смогут увидеть полутеневое затмение Луны в пятницу, 5 июня.
Омскрегион вчера в 03:00
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Происшествия

В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей

Коммерсантъ вчера в 17:54
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Сильно похудевший Боярский рассказал о своем самочувствии

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Политика

Трамп распорядился сократить количество войск в Германии

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В Москве перешли на экспериментальную методику лечения коронавируса

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Оставить Крым без воды: на Украине предложили взорвать свою же ГЭС

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В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров

Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru 03 июня в 19:49
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