с чего всё началось

Управление по регулированию энергетики (URE) Польши утвердило тариф на прокачку российского газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа. Об этом говорится в сообщении регулятора, передает ТАСС. Так, тариф на транзит российского газа повысится на 16,5 процента в 2021 году.

Общество В России выявили 8855 случаев коронавируса за сутки В России в течение суток подтвердили 8855 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 1,3K

Общество Платошкина отправили под домашний арест Суд отправил лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР. 3,8K

Общество В Москве ввели новый тип пропусков Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии. 1,6K

Общество Китайцы рассказали, за что обожают российскую колбасу В Китае есть много видов этого продукта, но именно российскую колбасу отличает наличие большого количества мяса - жирного, с ярко выраженным вкусом, китайская же в основном сделана из постного мяса, пояснил журналист. 20

Здоровье В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. 785

Хоккей Роднина отреагировала на заявление Панарина о России Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина. 3

Кино Скончался актер Михаил Кокшенов Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24». 1,4K

Экономика С чистого листа после списания налогов и взносов 11 мая президент РФ Владимир Путин озвучил новые меры поддержки, одна из них – списание бизнесу налоговых платежей, кроме НДС и страховых взносов, за II квартал 2020 года.

Шоу-бизнес Красавица-внучка Никиты Михалкова отказалась работать моделью 17-летняя внучка Никиты Сергеевича Наташа окончила школу и планирует поступление в высшее учебное заведение.

Общество Умерла жена телеведущего Андрея Норкина Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии. 2K