Энергетика
Lenta.ruПольша повысит тариф на транзит российского газа
Управление по регулированию энергетики (URE) Польши утвердило тариф на прокачку российского газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа. Об этом говорится в сообщении регулятора, передает ТАСС. Так, тариф на транзит российского газа повысится на 16,5 процента в 2021 году.
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Управление по регулированию энергетики Польши (URE) собирается повысить тариф на транзит газа по польскому участку газопровода Ямал—Европа на 16,5% в 2021 году, следует из сообщения регулятора.Коммерсантъвчера в 13:38
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В России в течение суток подтвердили 8855 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
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ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
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Очевидец ЧП в Норильске рассказал о начале экокатастрофы
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Общество
Платошкина отправили под домашний арест
Суд отправил лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.
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Общество
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Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК 04 июня в 11:57
Армия и оружие
Северный флот станет пятой военно-административной единицей России
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Китайцы рассказали, за что обожают российскую колбасу
В Китае есть много видов этого продукта, но именно российскую колбасу отличает наличие большого количества мяса - жирного, с ярко выраженным вкусом, китайская же в основном сделана из постного мяса, пояснил журналист.
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Здоровье
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В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Общество
В Омской области еще 81 человек заразился коронавирусом
По данным на 6 июня, в Омской области зарегистрировали 81 новый случай заражения COVID-19.
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Культура
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Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
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Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Экономика
С чистого листа после списания налогов и взносов
11 мая президент РФ Владимир Путин озвучил новые меры поддержки, одна из них – списание бизнесу налоговых платежей, кроме НДС и страховых взносов, за II квартал 2020 года.
Бухгалтерия.ру 03 июня в 08:00
Религия
Карталинские верующие отмечают праздник Троицы
Карталинская новь 02:00
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Комики из Бурятии поборются за пять миллионов рублей в «Comedy Баттл»
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Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
Экономика
Sohu: Китай распродает госдолг США из-за обесценивания доллара
Инвесторы из Китая спешат избавиться от активов США, продавая долговые облигации и недвижимость.
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Шоу-бизнес
Красавица-внучка Никиты Михалкова отказалась работать моделью
17-летняя внучка Никиты Сергеевича Наташа окончила школу и планирует поступление в высшее учебное заведение.
Bimru.ru вчера в 07:20
Политика
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
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Политика
Путин поручил создать национальную базу генетических данных
Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации.
Коммерсантъ 03:29
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 05:44
Политика
МИД РФ ответил на высылку российских дипломатов из Чехии
В МИД РФ заявили, что высылка российских дипломатов из Чехии является провокацией, за которую придется ответить, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:20
Общество
В Карелии за сутки выявили 25 заболевших коронавирусом
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Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 450 тыс. человек
За последние сутки в России выявили 8 тыс. 855 случаев коронавируса, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
Росбалт 03:43
Общество
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Ещё 8 855 человек в России заразились коронавирусом за последние сутки; в стационарах скончались 197 пациентов.
Сиб.фм 03:47
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В Пермском крае до 15 июня продлили режим самоизоляции
Режим ограничительных мер в Пермском крае, введенных из-за эпидемии коронавируса, продлен до 15 июня.
Рифей-Пермь вчера в 07:47
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Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве
Ведомости вчера в 12:54