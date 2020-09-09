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REGNUM
REGNUM

Польша предложила Германии альтернативу «Северному потоку — 2»

«Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной», — заявил он в ответ на вопрос о том, готова ли Польша предложить Германии использовать газопровод Baltic Pipe взамен «СП-2».В источнике
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RT на русском

Польша готова предложить Германии альтернативу «Северному потоку — 2»

RT на русском04:05
ТАСС

Польша готова предложить ФРГ свою газовую инфраструктуру вместо «Северного потока - 2»

ТАСС02:53
Газета.Ru

Польша готова предложить Baltic Pipe вместо «Северного потока - 2»

Газета.Ru03:34
Lenta.ru

«Северному потоку-2» нашли замену

Lenta.ru03:11
Национальная служба новостей

Польша предложит Германии альтернативу «Северному потоку-2»

Национальная служба новостей03:09
URA.Ru

Польша предложит Германии альтернативу «Северному потоку — 2»

URA.Ru03:55
РИА Новости

Польша готова предложить Германии замену «Северному потоку — 2»

РИА Новости02:33

На Украине готовы распространить «красную зону» карантина на всю страну

«В случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим красной зоны для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости», — цитирует издание источник в Минздраве.
Евразия Daily03:30

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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В России за сутки выявили 5,2 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 5218 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 41 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Взгляд.ру03:38

Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН

«Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Путин В. В. — президент Российской Федерации (глава делегации)», — уточняется в распоряжении.
Lenta.ruвчера в 15:03
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com7 сентября в 05:48
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Пашаев подал жалобу на приговор Ефремову

Защитник осужденного на 8 лет колонии общего режима за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения заслуженного артиста России подал краткую апелляционную жалобу сразу после вынесения приговора.
Вести.Ru03:58
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