Польша предложила Германии альтернативу «Северному потоку — 2»
Смотрите также
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
Белорусская оппозиция отрицает направленность борьбы против России
Рэпер Алишер Валеев получил премию «Женщина года»
В России за сутки выявили 5,2 тыс. случаев коронавируса
Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем
Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН
В Германии отказались передавать результаты анализов Навального
Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю
Финляндия может облегчить въезд для туристов из России
Более половины водителей в России пытаются снизить расходы на топливо
В Турции вводят масочный режим для граждан и туристов
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Пашаев подал жалобу на приговор Ефремову
Фильм Андрея Кончаловского показали на Венецианском кинофестивале
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
Тихановская выступила с обращением к гражданам России
Польша предложила Германии альтернативу «Северному потоку — 2»
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
Киноакадемия представила новые стандарты для номинации на «Оскар»
Замглавы Минэнерго Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве
AstraZeneca объявила о приостановке испытания вакцины от коронавируса
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии
Молодежная сборная России уступила Польше в рамках отбора на Евро-2021
«Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной», — заявил он в ответ на вопрос о том, готова ли Польша предложить Германии использовать газопровод Baltic Pipe взамен «СП-2».В источнике
Подробнее о событии