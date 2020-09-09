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Вести.Ru
Вести.Ru

Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»

Правительство Польши предложила ФРГ свой газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока-2" для поставок газа, заявил в среду в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Польша готова предложить Германии альтернативу «Северному потоку — 2»

Варшава готова предложить Берлину газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока — 2", заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.
РИА Новости02:33
Подробнее о событии
РБК

Варшава предложила Берлину заменить «Северный поток-2» другим проектом

РБК05:10
РИА Новости

Польша готова предложить Германии замену «Северному потоку — 2»

РИА Новости05:23
ТАСС

Польша готова предложить ФРГ свою газовую инфраструктуру вместо «Северного потока - 2»

ТАСС02:53
URA.Ru

Польша предложит Германии альтернативу «Северному потоку — 2»

URA.Ru03:55
Lenta.ru

«Северному потоку-2» нашли замену

Lenta.ru03:11
Национальная служба новостей

Польша предложит Германии альтернативу «Северному потоку-2»

Национальная служба новостей03:09
RT на русском

Польша готова предложить Германии альтернативу «Северному потоку — 2»

RT на русском04:05

Химик Вил Мирзаянов назвал вид «Новичка», которым могли отравить Алексея Навального

2 сентября правительство ФРГ в лице канцлера Ангелы Меркель выступило с утверждением, что токсикологи вооруженных сил страны, основываясь на результатах исследования анализов Навального, пришли к выводу, что политик подвергся воздействию отравляющего вещества из группы Новичок .
Химик Вил Мирзаянов назвал вид «Новичка», которым могли отравить Алексея Навального
Znak.com05:01

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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Новый универсал Volkswagen Golf стал еще практичнее

Новый универсал Volkswagen Golf получил багажник объемом 1642 литра, что значит, что он не только больше, чем в предыдущем поколении (на 22 литра), но и в целом автомобиль практичнее, чем, например, Volvo V60 или универсал BMW 3 серии.
Top Gear Russia05:12

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
Ведомости17:03
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Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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Шура без зубов, смерть «Иванушки» и рождение MTV: кто развлекал Россию в год страшного кризиса

На очереди — 1998 год, который запомнился россиянам в первую очередь страшным экономическим кризисом: рубль упал, многие предприятия закрылись, тысячи людей остались без работы и средств к существованию.
Lenta.ru7 сентября в 13:00
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