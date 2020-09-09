Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
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Правительство Польши предложила ФРГ свой газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока-2" для поставок газа, заявил в среду в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.В источнике
С чего всё началось
Польша готова предложить Германии альтернативу «Северному потоку — 2»
Варшава готова предложить Берлину газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока — 2", заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.
РИА Новости02:33
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