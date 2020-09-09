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Вести.Ru
Вести.Ru

Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»

Правительство Польши предложила ФРГ свой газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока-2" для поставок газа, заявил в среду в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Польша готова предложить Германии альтернативу «Северному потоку — 2»

Варшава готова предложить Берлину газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока — 2", заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.
РИА Новости02:33
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

«Газовый каннибализм». Польше ответили на замену «Северного потока-2»

Национальная служба новостей07:30
URA.Ru

Польша предложит Германии альтернативу «Северному потоку — 2»

URA.Ru03:55
РБК

Варшава предложила Берлину заменить «Северный поток-2» другим проектом

РБК05:10
Коммерсантъ

Польша предлагает Германии свой газопровод Baltic Pipe вместо «Северного потока-2»

Коммерсантъ04:50
РИА Новости

Польша готова предложить Германии замену «Северному потоку — 2»

РИА Новости05:23
RT на русском

Косачёв оценил заявление Польши об альтернативе «Северному потоку — 2»

RT на русском06:16
ТАСС

Польша готова предложить ФРГ свою газовую инфраструктуру вместо «Северного потока - 2»

ТАСС02:53

Россия выразила протест Германии из-за ситуации вокруг Навального

«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина Навального, а также очевидным использованием Берлином возникшей с ним ситуации в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене», — говорится в сообщении.
Россия выразила протест Германии из-за ситуации вокруг Навального
RT на русском10:04
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Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак.
Интерфакс09:07
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМО7 сентября в 06:50
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Лукашенко заявил, что взял в руки автомат, чтобы показать, что не трус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что вышел из вертолета с автоматом в руках во время протестов 23 августа, чтобы продемонстрировать, что не является трусом.
ТАСС05:29
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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В ОСК рассказали о разработке новейших подлодок пятого поколения

Разработку проектов новейших подлодок пятого поколения Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) продолжает по собственной инициативе и за свой счет, заявил генеральный директор корпорации Алексей Рахманов, 9 сентября сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна03:23
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