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Вести.Ru
Вести.Ru

Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»

Правительство Польши предложила ФРГ свой газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока-2" для поставок газа, заявил в среду в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Польша готова предложить Германии альтернативу «Северному потоку — 2»

Варшава готова предложить Берлину газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока — 2", заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.
РИА Новости02:33
Подробнее о событии
RT на русском

Косачёв оценил заявление Польши об альтернативе «Северному потоку — 2»

RT на русском06:16
ТАСС

Польша готова предложить ФРГ свою газовую инфраструктуру вместо «Северного потока - 2»

ТАСС02:53
Коммерсантъ

Польша предлагает Германии свой газопровод Baltic Pipe вместо «Северного потока-2»

Коммерсантъ04:50
РИА Новости

Польша готова предложить Германии замену «Северному потоку — 2»

РИА Новости05:23
URA.Ru

Польша предложит Германии альтернативу «Северному потоку — 2»

URA.Ru03:55
Национальная служба новостей

Польша предложит Германии альтернативу «Северному потоку-2»

Национальная служба новостей03:09
РБК

Варшава предложила Берлину заменить «Северный поток-2» другим проектом

РБК05:10

Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии
Газета.Ru05:22

Более 40% россиян выступили против объединения России и Белоруссии

Из опроса следует, что каждый пятый респондент заявил о необходимости объединения двух государств на равноправной основе (22%) или вхождения Белоруссии в состав России на правах одного или нескольких субъектов (17%).
Ведомости05:53
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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