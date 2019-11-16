Власти Польши предложили ЕС не предоставлять Украине новых преференций для импорта более дешевой кукурузы, говорится в письме польской делегации в Совет ЕС.

с чего всё началось

В письме говорится, что чрезмерный импорт кукурузы с Украины негативно повлиял на польский рынок зерновых культур. Польские фермеры оказались не в состоянии продать продукцию, цены на которую оказались выше, чем на продукцию Украины.

Польша предложила лишить Украину преференций на поставку кукурузы в ЕС

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