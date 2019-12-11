Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиПольша приготовилась к остановке Украиной транзита газа

В PGNIG заявили, что если транзит газа прекратится и 1 января, и 18 мая, то возможности поставок газа в Польшу составят 28,6 миллиарда кубометров.
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с чего всё началось

Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа

Польша готова к прекращению транзита российского газа в ЕС через Украину с 1 января 2020 года, заявили в нефтегазовой компании PGNIG.
РИА Новости11:36

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В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

REGNUM11:57

Польша готова к прекращению транзита газа через Украину

Газета.Ru13:03

Польша приготовилась к прекращению транзита газа через Украину

Московский Комсомолец12:31

В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

Известия13:42

Польша готова к возможной остановке Украиной транзита газа

RT на русском11:52

Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа

РИА Новости11:36

Польская PGNiG готова к возможным перебоям в поставках газа из России до 2023 года

ТАСС11:13
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Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Политика

Помпео: антироссийские санкции не направлены против россиян

Санкции, введённые США в отношении российских физических и юридических лиц, никоим образом не направлены против самих россиян.
News.ru 13:04
Общество

В ФБК сообщили о получении нового перевода из-за границы

Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) получил новый перевод в размере $100 из-за границы сразу после того, как подал в Минюст документы, необходимые для рассмотрения вопроса об исключении организации из реестра иностранных агентов.
РБК 14:18
Политика

ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

Ведомости 12:07
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«Использовали запрещённые миномёты»: ВСУ обвиняет НМ ЛДНР в обстрелах

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Общество

Путин оценил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей

Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в размере до 1 трлн рублей.
Газета.Ru 14:27
Экономика

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Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
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Пентагон приостановил подготовку всех саудовских курсантов

Военное ведомство США приняло решение о приостановке оперативной подготовки всех учащихся из Саудовской Аравии после инцидента на авиабазе ВМС США во Флориде, когда жертвами саудовского стрелка стали три человека, сообщило 10 декабря агентство Reuters.
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Наука

Тесные социальные связи позволяют макакам жить дольше

Ученые Великобритании изучили социальную жизнь самок макак на «острове обезьян» в Пуэрто-Рико, и выявили, что животные с более тесными социальными связями живут дольше.
Anonsens 09:52
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Известия 11:29
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Рада предложила на год продлить закон об особом статусе Донбасса

Верховная рада Украины предлагает до 31 декабря 2020 года продлить действие закона об особом статусе Донбасса, говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента.
РИА Новости 06:31
Футбол

Гончаренко рассказал о настроении ЦСКА перед матчем с «Эспаньолом»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о настроении команды перед матчем шестого тура группового этапа Лиги Европы с "Эспаньолом", передает Sport24.
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Rostov gazeta 09:54
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Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

По данным агентства, кроме конфликта в Сирии Эрдоган и Путин обсудили также ситуацию в Ливии.
РБК 13:41
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Тактаров рассказал, при каких условиях подерется с Емельяненко

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Премьер Украины рассказал, кто проигрывает от укрепления курса гривны

Премьер Украины признал существование проблемы — при снижении курса гривны не так уж стремительно падают цены.
REGNUM 08:39
Политика

Вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» снят — Зеленский

По словам Зеленского, вопрос компенсации по решению Стокгольмского арбитража снят – Киев готов пойти на компромисс и «взять газом».
iReactor вчера в 04:10
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак

Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
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25 лет назад началась первая чеченская военная кампания

25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
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Песков оценил заявление об искажении Киевом коммюнике саммита в Париже

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление самопровозглашённой Донецкой народной республики о фальсификации Киевом коммюнике «нормандской четвёрки».
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ФРС США сохранила базовую процентную ставку

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Акции Saudi Aramco подорожали на 10%

Акции Saudi Aramco, размещенные на бирже в среду, 11 декабря, подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
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Меньщиков покинул пост главного тренера «Ротора», лидирующего в ФНЛ

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Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»

Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Газета.Ru 11:46
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Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

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Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing

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Xiaomi первой выпустит смартфон с памятью нового поколения

Топ-менеджер Xiaomi Лу Вейбинг (Lu Weibing) объявил, что первый смартфон с оперативной памятью нового поколения выпустит китайская компания.
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Capcom официально анонсировала ремейк Resident Evil 3

В рамках State of Play компания Sony подтвердила, что Capcom готовит ремейк Resident Evil 3, и показала его первый трейлер.
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РИА Новости 07:00
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