Польша готова к прекращению транзита российского газа в ЕС через Украину с 1 января 2020 года, заявили в нефтегазовой компании PGNIG.

с чего всё началось

В PGNIG заявили, что если транзит газа прекратится и 1 января, и 18 мая, то возможности поставок газа в Польшу составят 28,6 миллиарда кубометров.

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