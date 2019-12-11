Энергетика
РИА НовостиПольша приготовилась к остановке Украиной транзита газа
В PGNIG заявили, что если транзит газа прекратится и 1 января, и 18 мая, то возможности поставок газа в Польшу составят 28,6 миллиарда кубометров.
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с чего всё началось
Польша готова к прекращению транзита российского газа в ЕС через Украину с 1 января 2020 года, заявили в нефтегазовой компании PGNIG.РИА Новости11:36
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