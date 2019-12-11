Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиПольша приготовилась к остановке Украиной транзита газа

Польша готова к прекращению транзита российского газа в ЕС через Украину с 1 января 2020 года, заявили в нефтегазовой компании PGNIG.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Польша готова к прекращению транзита газа через Украину

Газета.Ru13:03

Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа

РИА Новости11:36

Польша приготовилась к прекращению транзита газа через Украину

Московский Комсомолец12:31

В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

REGNUM11:57

Польша готова к возможной остановке Украиной транзита газа

RT на русском11:52

В Польше подготовились к приостановке транзита российского газа через Украину

Комсомольская правда12:55

Польская PGNiG готова к возможным перебоям в поставках газа из России до 2023 года

ТАСС11:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 13:33, Ашберн
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

РИА Новости 07:00
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
РБК 11:37
Политика

«Ужасный символизм»: встреча Лаврова с Трампом потрясла Америку

Местные СМИ отказались публиковать снимки со встречи российского министра с президентом США в Белом доме, потому что их сделал личный фотограф Лаврова Александр Щербак, а американские журналисты остались за дверью.
Украина.ру 10:23
Шоу-бизнес

Актриса Энн Хэтэуэй родила второго ребенка

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй родила второго ребенка, сообщает «МИР 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Вечерняя Москва вчера в 09:02
Политика

Помпео: антироссийские санкции не направлены против россиян

Санкции, введённые США в отношении российских физических и юридических лиц, никоим образом не направлены против самих россиян.
News.ru 13:04
Происшествия

Организатор теракта в петербургском метро получил пожизненный срок

Организатор теракта в метро Петербурга Аброр Азимов получил пожизненный срок. Приговор вынес Второй Западный окружной военный суд.
Peterburg2.ru вчера в 06:24
Общество

Сотовые операторы объединятся для запуска 5G

В консорциум войдут «Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС «Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС объявили о намерении создать совместное предприятие, которое займется подготовкой к запуску в России связи поколения 5G.
Коммерсантъ 11:59
Общество

На счет фонда Навального попытались перевести новый платеж из США

«В отличие от сентябрьского платежа от испанца, который каким-то поразительным образом сразу поступил на рублевый счет, тут все корректно»,— отметил господин Волков.
Коммерсантъ 08:56
Политика

В Киеве госпитализировали депутата после драки в Раде

Депутат от партии "Слуга народа" Андрей Богданец попал в больницу после драки в Верховной раде, сообщила глава пресс-офиса политсилы Евгения Кравчук.
РИА Новости 09:59
Экономика

Выяснилось, насколько вырастут зарплаты россиян в 2020 году

Реальная зарплата россиян в 2020 году может увеличиться на 2,5%. К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при Правительстве России.
URA.Ru 01:49
Технологии

Приложение Google Play атаковал троянский вирус

Известное приложение Google Play настигла атака троянских вирусов.
Vevby.ru 13:01
Политика

В Крыму построили новую дачу, предположительно, для Владимира Путина

«Проект» поговорил с рабочими на закрытом объекте, которые утверждают, что отдыхать там будет президент Владимир Путин, который известен своей любовью к дзюдо и хоккею.
Эхо Москвы 05:02
Происшествия

Гендиректора петербургского «Метростроя» арестовали по делу о растрате

Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения генеральному директору петербургского ОАО "Метрострой" Николаю Александрову, обвиняемому в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов.
РИА Новости вчера в 15:43
Здоровье

В Челябинске построят детскую больницу за 4,5 миллиарда рублей

Челябинской области удалось попасть в федеральный проект «Развитие детского здравоохранения», на строительство важного для всего региона в федеральной казне зарегистрировали 4,5 миллиарда рублей.
Челябинск Сегодня вчера в 05:04
Спорт

Российские гандболистки сыграют со сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ

В полуфинал из группы 1 вышли сборная Норвегии, которая сыграет со ставшими вторыми в группе 2 испанками, и сборная Нидерландов, которая встретится с победительницами группы 2 россиянками.
РИА Новости 08:39
Армия и оружие

В Израиле: Береговой комплекс «Бастион-П» лишит превосходства над Египтом

Рост морской мощи В Израиле негативно восприняли возможность поставки Египту российской системы береговой обороны "Бастион-П" (К-300П), вооруженной ракетами "Яхонт".
Военное обозрение вчера в 18:00
Шоу-бизнес

Петросян ответил на слухи о женитьбе

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Петросян и его 30-летняя помощница Татьяна Брухунова сыграли свадьбу в начале декабря.
Газета.Ru 10:55
Футбол

Гендиректор «Зенита»: если в РПЛ нет конкуренции, на уровне клубов Европы трудно

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил, что из-за отсутствия конкуренции в чемпионате страны команде трудно успешно выступать в Европе.
Чемпионат 11:32
Музыка

«ВКонтакте» и BOOM назвали самые популярные треки 2019 года

Piter.tv 08:24
Армия и оружие

Турция пригрозила закрыть для США базу Инджирлик

Анкара готова рассмотреть возможность закрытия авиабазы Инджирлик для американских военнослужащих, если Вашингтон введет санкции из-за приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем С-400.
Взгляд.ру 10:59
Происшествия

Крупный пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге потушен

Пожарные полностью потушили крупное возгорание на территории завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге.
Российская газета 12:11
Хоккей

Чернышенко: клубы КХЛ хорошо подготовились к потолку зарплат

Все клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) достаточно хорошо подготовились к введению потолка заработных плат.
ТАСС Спорт 08:45
Политика

Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне

Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
Газета.Ru 11:17
Общество

Самым комфортным городом для жизни в России назвали Краснодар

Газета.Ru 06:22
Общество

В Анталье объявили наивысший уровень погодной опасности

Ореанда-Новости 11:48
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

РИА Новости 10:06
Политика

Зеленский призвал ЕС продлить санкции против России

Напомним, лидеры стран и правительств ЕС примут решение о продлении санкций против России (из-за присоединения Крыма и ситуации на востоке Украины) на саммите, который будет проходить 12–13 декабря в Брюсселе.
Коммерсантъ 12:36
Музыка

Звезда американского футбола встретила Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке

Popcake 02:00
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Известия 11:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное