Польша готова к прекращению транзита российского газа в ЕС через Украину с 1 января 2020 года, заявили в нефтегазовой компании PGNIG.

Происшествия В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора» «Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Политика Комитет сената США одобрил введение санкций против Турции из-за С-400 Комитет сената США по международным делам принял законопроект о введении санкции против Турции в связи с закупкой Анкарой российских зенитных ракет С-400 и проведением турецкой военной операции в Сирии, сообщил сенатор Роберт Менендес на своей странице в Twitter.

Шоу-бизнес Петросян прокомментировал слухи о женитьбе Известный юморист Евгений Петросян отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения о его новой женитьбе.

Политика Путин назвал ложью резолюцию Европарламента о Второй мировой Президент России Владимир Путин раскритиковал резолюцию Европарламента о Второй мировой войне, в которой Советский Союз чуть ли не обвиняют в развязывании войны.

Политика Помпео на встрече с Лавровым предостерёг Россию от «вмешательства» Глава Госдепа Майк Помпео заявил, что в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым отметил недопустимость вмешательства в выборы.

Спорт Российские гандболистки сыграют со сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ В полуфинал из группы 1 вышли сборная Норвегии, которая сыграет со ставшими вторыми в группе 2 испанками, и сборная Нидерландов, которая встретится с победительницами группы 2 россиянками.

Общество Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.

Экономика Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.

Политика Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину В конце 2019 года завершается контракт между Россией и Украиной, который был рассчитан на 10 лет и возник после предыдущего газового кризиса в 2009 году.