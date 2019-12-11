Энергетика
РИА НовостиПольша приготовилась к остановке Украиной транзита газа
Польша готова к прекращению транзита российского газа в ЕС через Украину с 1 января 2020 года, заявили в нефтегазовой компании PGNIG.
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В Польше подготовились к приостановке транзита российского газа через Украину
Комсомольская правда12:55
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