Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиПольша приготовилась к остановке Украиной транзита газа

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Польша готова к прекращению транзита российского газа в ЕС через Украину с 1 января 2020 года, заявили в нефтегазовой компании PGNIG.
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Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа

РИА Новости11:36

Польша готова к возможной остановке Украиной транзита газа

RT на русском11:52

Польша готова к возможной остановке Украиной транзита газа

ПРАЙМ11:22
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