Энергетика
РИА НовостиПольша приготовилась к остановке Украиной транзита газа
Польша готова к прекращению транзита российского газа в ЕС через Украину с 1 января 2020 года, заявили в нефтегазовой компании PGNIG.
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Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе
Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Музыка
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни уходящего 2019 года
Социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги уходящего года, озвучив имена самых популярных исполнителей и названия наиболее прослушиваемых песен.
Спорт
Российские гандболистки сыграют со сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ
В полуфинал из группы 1 вышли сборная Норвегии, которая сыграет со ставшими вторыми в группе 2 испанками, и сборная Нидерландов, которая встретится с победительницами группы 2 россиянками.
Политика
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Финансы
Официальный курс евро на среду снизился до 70,39 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 11,66 копейки - до 70,3881 рубля, курс доллара уменьшился на 14,56 копейки - до 63,5788 рубля, следует из данных Банка России.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Политика
Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне
Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
Политика
Премьер-министр Украины не исключил возможности «газовой войны»
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в фейсбуке сообщил, Киев продолжит договариваться с Москвой о газе дальше.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк прокомментировали сообщения о параличе
Перечеркнутый скриншот публикаций о якобы парализованной правой стороне тела актрисы Анастасии Заворотнюк был опубликован в Instagram-аккаунте, который создали близкие артистки.
Технологии
В 2020 году WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
В феврале приложение перестанет поддерживать Android до версий 2.3.7, а также iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно.
Экономика
Выяснилось, насколько вырастут зарплаты россиян в 2020 году
Реальная зарплата россиян в 2020 году может увеличиться на 2,5%. К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при Правительстве России.
Происшествия
Пропавший с двумя детьми уфимец оставил жене записку
Житель Уфы Артем Мазов, исчезнувший вместе с двумя малолетними детьми, оставил жене записку.
Политика
Путин обсудит в СПЧ совершенствование судебной системы
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) во вторник, 10 декабря, обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников за рубежом и защиту прав несовершеннолетних.
Политика
25 лет назад началась первая чеченская военная кампания
25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
Авто
Создатель McLaren F1 анонсировал новый суперкар с вентилятором
Основателем бренда Gordon Murray Automotive является известный автомобильный конструктор Гордон Марри, который работал над множеством дорожных и гоночных машин, а самым известным проектом инженера является культовый суперкар McLaren F1.
Политика
Глава Пентагона обеспокоен отдалением Турции от НАТО
Министр обороны США Марк Эспер назвал отдаление Турции от НАТО и сближение её с Россией беспокоящим вопросом.
Общество
Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
Здоровье
При гипертонии эти 6 полезных напитков снижают высокое давление
Примерно четверть взрослого населения нашей Земли в возрасте ближе к 40 лет и старше страдает от проблем с кровяным давлением.
Транспорт
Движение на Крымском мосту могут закрыть на неделю
Движение по Крымскому мосту могут ограничить с 18 по 25 декабря. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
Политика
Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России
Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Политика
Комитет сената США одобрил введение санкций против Турции из-за С-400
Комитет сената США по международным делам принял законопроект о введении санкции против Турции в связи с закупкой Анкарой российских зенитных ракет С-400 и проведением турецкой военной операции в Сирии, сообщил сенатор Роберт Менендес на своей странице в Twitter.
Транспорт
Вячеслав Володин рассказал о строительстве нового моста через Волгу
Принято решение о строительстве нового моста через Волгу. Об этом сообщил спикер Госдумы.
Авто
Skoda показала в России новый Rapid
11 декабря в Санкт-Петербурге прошел дебют новой генерации лифтбека Skoda Rapid.