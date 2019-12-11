Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПольша приготовилась к прекращению транзита газа через Украину

Польша готова к прекращению транзита газа из России в ЕС через территорию Украины, сообщили в польской нефтегазовой компании PGNIG. Поляки отметили, что их возможности, связанные с хранилищами газа и его импортом через границу, составляют 25,6 млрд кубометров газа в год.
Читать в источнике
Комментировать41
с чего всё началось
Польша готова к прекращению транзита российского газа в Европу через территорию Украины, заявили
 в нефтегазовой госкомпании PGNiG, представив презентацию с возможными вариантами поставок топлива в 2019–2023 годы.
РБК11 декабря в 15:41

Подробнее о событии

Польша приготовилась к прекращению транзита газа через Украину

Московский Комсомолец11 декабря в 12:31

В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

Известия11 декабря в 13:42

Польша готова к прекращению транзита газа через Украину

Газета.Ru11 декабря в 13:03

Польша вслед за Словакией заявила о готовности к газовому кризису

РБК11 декабря в 15:41

В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

REGNUM11 декабря в 11:57

Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа

РИА Новости11 декабря в 11:36

Польская PGNiG готова к возможным перебоям в поставках газа из России до 2023 года

ТАСС11 декабря в 11:13
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 00:53, Ашберн
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 08:05
Общество

Подозреваемый в убийстве Шеремета не признает свою причастность к делу

Сержант украинских сил спецопераций Андрей Антоненко, который находится в числе подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, не признает свою причастность к делу.
Газета.Ru вчера в 10:25
Происшествия

Полиция задержала руководителя строительства нового пермского зоопарка

Полиция задержала руководителя проекта строительства нового пермского зоопарка от «РЖДСтрой» Илью Козырева.
Properm.ru 00:18
Политика

Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника

Президент России Владимир Путин присвоил назначенному врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы.
ТАСС вчера в 23:37
Политика

Зеленский высказался за изменение Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
RT на русском вчера в 16:00
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка

Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка.
RT на русском 00:37
Политика

Трамп назвал выборы в Великобритании большой победой Джонсона

Президент США Дональд Трамп в пятницу отметил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во главе правящей Консервативной партии, по-видимому, уверенно побеждает на парламентских выборах в Великобритании.
ТАСС вчера в 23:57
Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «АЗ Алкмар» в Лиге Европы

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» разгромил «АЗ Алкмар» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Чемпионат вчера в 16:50
Армия и оружие

США испытали запрещенную баллистическую ракету средней дальности

В США впервые прошли испытания ранее запрещенной баллистической ракеты средней дальности, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 20:45
Общество

В России рекордно снизилась цена на последний iPhone

Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.
РИА Новости вчера в 23:12
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
Общество

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Экспресс газета вчера в 01:53
Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
РБК вчера в 23:12
Экономика

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Коммерсантъ вчера в 05:43
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК вчера в 15:37
Спорт

Все победители The Game Awards 2019 – вы никогда не угадаете Игру года

13 декабря закончилась ежегодная церемония награждения The Game Awards 2019.
Cyber.sports.ru вчера в 23:53
Политика

Зеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:52
Происшествия

Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано

Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.
ТАСС 00:28
Политика

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости вчера в 16:48
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости вчера в 20:10
Политика

Украина определила новые участки для разведения сил в Донбассе

Киев определил новые участки для разведения сил в Донбассе. Об этом уведомил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
ТК Звезда вчера в 14:56
Происшествия

Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей Восточный

Приморский краевой суд изменил приговор Виктору Гребневу — экс-директору Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), которая возводила космодром Восточный, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости вчера в 22:54
Общество

Граница долга: около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными

Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов.
Известия вчера в 16:01
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Территория новостей 10 декабря в 14:22
Политика

В МИД Турции прокомментировали признание сенатом США геноцида армян

Резолюция сената США о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году лишено правовой основы и направлено на подрыв усилий по развитию турецко-американских отношений, говорится в заявлении МИД Турции в пятницу.
РИА Новости вчера в 21:42
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова

Анастасия Стоцкая постоянно слышит о том, что ее дети внешне очень похожи на Филиппа Киркорова.
StarHit.ru 11 декабря в 09:30
Общество

Россияне назвали самые пугающие болезни

Россияне назвали болезни, которые больше всего вызывают у них страх.
Газета.Ru вчера в 23:08
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК 11 декабря в 16:29
Политика

В сенате США одобрили билль, признающий Россию «спонсором терроризма»

Международный комитет сената США одобрил законопроект (билль), который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
РИА Новости 11 декабря в 13:38
Политика

Путин снизит пенсионный возраст. Но только на один год

Путин может сослаться на это обстоятельство – и снизить пенсионный возраст с 65 лет до 64-х.
Свободная Пресса 11 декабря в 06:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное