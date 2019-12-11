с чего всё началось

Польша готова к прекращению транзита газа из России в ЕС через территорию Украины, сообщили в польской нефтегазовой компании PGNIG. Поляки отметили, что их возможности, связанные с хранилищами газа и его импортом через границу, составляют 25,6 млрд кубометров газа в год.

Польша приготовилась к прекращению транзита газа через Украину

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Общество В России рекордно снизилась цена на последний iPhone Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.

Общество Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.

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Происшествия Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей Восточный Приморский краевой суд изменил приговор Виктору Гребневу — экс-директору Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), которая возводила космодром Восточный, сообщил РИА Новости представитель суда.