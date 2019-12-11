Энергетика
Московский КомсомолецПольша приготовилась к прекращению транзита газа через Украину
Польша готова к прекращению транзита газа из России в ЕС через территорию Украины, сообщили в польской нефтегазовой компании PGNIG. Поляки отметили, что их возможности, связанные с хранилищами газа и его импортом через границу, составляют 25,6 млрд кубометров газа в год.
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Польская PGNiG готова к возможным перебоям в поставках газа из России до 2023 года
ТАСС11 декабря в 11:13
В Польше подготовились к приостановке транзита российского газа через Украину
Комсомольская правда11 декабря в 12:55
Польша приготовилась к прекращению транзита газа через Украину
Московский Комсомолец11 декабря в 12:31
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Съемочной группе НТВ отказали во въезде на Украину
Корреспондента российского телеканала НТВ Сергея Савина вместе со съемочной группой не пустили на территорию Украины при попытке въехать в страну через аэропорт «Борисполь» в Киеве.
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Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
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Минфин США исключил из санкционного списка ряд российских компаний
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