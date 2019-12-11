Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПольша приготовилась к прекращению транзита газа через Украину

Польша готова к прекращению транзита газа из России в ЕС через территорию Украины, сообщили в польской нефтегазовой компании PGNIG. Поляки отметили, что их возможности, связанные с хранилищами газа и его импортом через границу, составляют 25,6 млрд кубометров газа в год.
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В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

Известия11 декабря в 13:42

Польская PGNiG готова к возможным перебоям в поставках газа из России до 2023 года

ТАСС11 декабря в 11:13

В Польше подготовились к приостановке транзита российского газа через Украину

Комсомольская правда11 декабря в 12:55

Польша приготовилась к прекращению транзита газа через Украину

Московский Комсомолец11 декабря в 12:31

В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

REGNUM11 декабря в 11:57

Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа

РИА Новости11 декабря в 11:36

Польша готова к прекращению транзита газа через Украину

Газета.Ru11 декабря в 13:03
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Гинер оценил переход 75% ЦСКА под контроль ВЭБа

Ранее глава ВЭБа Игорь Шувалов заявил, что наблюдательный совет компании принял решение конвертировать долг футбольного клуба ЦСКА в акции, госкорпорация получит 75% акций команды.
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Естественная убыль населения в России станет рекордной за 11 лет

Естественная убыль населения страны – превышение числа умерших над числом родившихся – за девять месяцев 2019 года составила 259 600 человек, следует из данных Росстата.
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Путин поручил перейти от бумажных к электронным документам в медицине

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить поэтапный переход от бумажных документов в медицине к электронным, сообщает пресс-служба Кремля.
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Россиянка Миронова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по биатлону

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Лев Лещенко выругался матом в новом шоу Максима Галкина

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Врач рассказал, как лучше сбить температуру у ребенка

Если у детей есть белая лихорадка (бледная кожа и холодные руки), сбить можно и более низкую температуру, сказал «АиФ» врач-педиатр ГКБ № 9 имени Сперанского Григорий Шеянов.
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Украина и Россия предварительно договорились о транзите газа

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что российская и украинская стороны предварительно договорились о транзите газа.
RT на русском 10:22
Общество

Лукашенко заявил об отсутствии желания жить после докладов министров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о трудностях работы главой государства и о том, что из-за докладов министров ему иногда не хочется жить.
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Технологии

МТС провела первый голографический видеозвонок в сети 5G

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Крупный пожар на складе в Москве потушен

МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщили в Twitter МЧС по столице.
Газета.Ru 08:55
Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 09:59
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 10 декабря в 20:35
Общество

Долгий ночной сон увеличивает риск инсульта

Анализ показал, что ночной сон продолжительностью больше 9 часов увеличивает риск инсульта на 23%.
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Авто

Новый седан Kia Optima появился у дилеров

Южнокорейский бренд KIA сообщил о выходе обновленного седана K5, который на отечественном рынке предложен под названием Optima.
Faktom вчера в 07:41
Гаджеты

Microsoft показала новый логотип Windows

Компания продемонстрировала новый логотип Windows 10X, который может перейти в обычный Windows 10, а также 100 иконок стандартных программ: Калькулятор, Календарь, Почта, Skype и тому подобное.
The GEEK вчера в 15:25
Авто

Компания Dodge выпустит Charger GT AWD в следующем году

Нынешняя генерация Charger получила фейслифтинг в 2015 году, хотя с технической стороны – это авто 2011 года.
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Футбол

«Урожай» могут переименовать в «Кубань»

По данным источника, в реестре сведений о банкротстве появилась информация, что кредиторы футбольного клуба «Кубань» разрешили «Урожаю» использовать наименование «Кубань», если возникнет вопрос о переименовании клуба.
Sport24.ru 09:50
Хоккей

Сборная России по хоккею уступила Швеции на Кубке Первого канала

Сборная России уступила команде Швеции в первом матче на втором этапе Еврохоккейтура - Кубке Первого канала.
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Политика

Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину

Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.
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Финансы

Банк России понизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на последнем в этом году заседании совета директоров понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6,25% годовых на фоне более быстрого замедления инфляции.
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Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
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СК опубликовал видео допроса обвиняемого в убийстве девушек на Урале

РИА Новости 09:19
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Захарова прокомментировала ответ Зеленского на слова Путина про газ

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Сын Валерии попал во второе за неделю ДТП

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает "Фонтанка".
Газета.Ru 09:52
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В Москве умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова

Дата и место похорон пока не определены. Екатерина Дурова родилась в семье народного артиста СССР Льва Дурова и актрисы Ирины Кириченко.
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Армия и оружие

Forbes оценил новейшую российскую подлодку

Американское издание Forbes назвало новейшую российскую подлодку Б-274 "Петропавловск-Камчатский" непохожей ни на одну американскую субмарину.
РИА Новости 03:25
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Глава МВД Украины озвучил условие проведения выборов в Донбассе

Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал условия проведения выборов в Донбассе.
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Политика

Съемочной группе НТВ отказали во въезде на Украину

Корреспондента российского телеканала НТВ Сергея Савина вместе со съемочной группой не пустили на территорию Украины при попытке въехать в страну через аэропорт «Борисполь» в Киеве.
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Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
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Политика

Минфин США исключил из санкционного списка ряд российских компаний

Министерство финансов США исключило из санкционного списка ряд российских компаний. Об этом говорится на сайте ведомства.
RT на русском 10:40
Как работают Яндекс.Новости?
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