Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПольша приготовилась к прекращению транзита газа через Украину

Польша готова к прекращению транзита газа из России в ЕС через территорию Украины, сообщили в польской нефтегазовой компании PGNIG. Поляки отметили, что их возможности, связанные с хранилищами газа и его импортом через границу, составляют 25,6 млрд кубометров газа в год.
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с чего всё началось
Польша готова к прекращению транзита российского газа в Европу через территорию Украины, заявили
 в нефтегазовой госкомпании PGNiG, представив презентацию с возможными вариантами поставок топлива в 2019–2023 годы.
РБК11 декабря в 15:41

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ТАСС11 декабря в 11:13
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ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%

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Минюст предложил изменить правила взыскания долгов

Минюст России опубликовал законопроект, которым предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан, понятие "робот-коллектор" и другие новеллы в систему взыскания долгов с физических лиц.
РИА Новости вчера в 11:01
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Политика

В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку

Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
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Недавние испытания оборонных технологий в Северной Корее направлены на подавление ядерных угроз со стороны Соединенных Штатов, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленного военного КНДР.
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Шоу-бизнес

Умерла актриса Екатерина Дурова

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Друг и менеджер певца Тарас Ващишин опубликовал на своей странице в Instagram фотографии, на которых Губин сидит за клавишами.
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Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

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Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина

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Специалисты из iFixit часто тестируют и разбирают новинки. Так случилось и с новым Mac Pro.
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