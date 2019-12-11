Энергетика
Московский КомсомолецПольша приготовилась к прекращению транзита газа через Украину
Польша готова к прекращению транзита газа из России в ЕС через территорию Украины, сообщили в польской нефтегазовой компании PGNIG. Поляки отметили, что их возможности, связанные с хранилищами газа и его импортом через границу, составляют 25,6 млрд кубометров газа в год.
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с чего всё началось
Польша готова к прекращению транзита российского газа в Европу через территорию Украины, заявили в нефтегазовой госкомпании PGNiG, представив презентацию с возможными вариантами поставок топлива в 2019–2023 годы.РБК11 декабря в 15:41
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Польша приготовилась к прекращению транзита газа через Украину
Московский Комсомолец11 декабря в 12:31
Польская PGNiG готова к возможным перебоям в поставках газа из России до 2023 года
ТАСС11 декабря в 11:13
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