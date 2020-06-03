с чего всё началось

Польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей (Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, UOKiK) завело дело в отношении "Газпрома" из-за отказа компании сотрудничать по проводимому антимонопольному расследованию, сообщается на сайте UOKiK.

Польша пригрозила «Газпрому» штрафом €50 млн по делу о Nord Stream 2

Общество Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 2,5K

Политика Делегация Украины обсудит в Берлине «деоккупацию» Крыма Как сообщили в ведомстве, делегация Украины намерена встретиться с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, советником канцлера по внешней политике Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер. 178

Музыка Победителей «Евровидения-2020» выбрали онлайн Вместо ежегодного музыкального конкурса «Евровидение», который в этом году должны были провести в нидерландском Роттердаме, прошел фестиваль Europe Shine A Light («Европа зажигает огни»). 202

Общество Заброшенную больницу в Зеленой Роще собираются продать за 1 рубль Заброшенную больницу скорой медицинской помощи в Зеленой Роще Екатеринбурга собираются продать за 1 рубль, а землю под объектом культурного наследия - за 62,7 млн рублей. 3

Происшествия Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка Ленинский район, Крым, 3 июня 2020, 14:09 — REGNUM Ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.

Происшествия В Петербурге прошел обыск у лидера профсоюза «Альянс учителей» В Петербурге прошел обыск дома у руководителя профсоюза "Альянс учителей" Даниила Кена, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Происшествия Экспертиза установила причину смерти Джорджа Флойда В Миннеаполисе завершилась судебно-медицинская экспертиза по делу о гибели Джорджа Флойда в результате инцидента с участием офицера полиции. 603

Шоу-бизнес Ксения Собчак рассказала о судьбе «особенной» дочери Бондарчук Светлана Бондарчук на днях дала Ксении Собчак в её авторском шоу интервью, в котором в том числе затронула вопрос о своей дочери. 2

Политика Глава МИД Украины ответил Шредеру на оскорбление посла Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заступился за посла страны в Берлине Андрея Мельника после того, как бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал его "карликом". 5

Политика Песков оценил безопасность проведения голосования по поправкам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности. 689

Хоккей Плющев похвалил Панарина за отсутствие реакции на беспорядки в США Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением об Артемии Панарине и Илье Брызгалове.

Общество Малоимущим семьям с детьми могут увеличить выплаты Глава Министерства труда России Антон Котяков сообщил о том, что в стране планируется увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми, возраст которых составляет от 3 до 7 лет. 339

Экономика Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. 1,4K

Общество Дизайнер Шишкин предложил Путину сшить для него одежду Предприниматель, дизайнер Дмитрий Шишкин предложил президенту РФ Владимиру Путину сшить для него комплект спортивной одежды коллекции Putin Team, на что глава государства согласился.

Политика Парламент ЛНР лишил украинский язык статуса государственного Проект закона был внесен в парламент ЛНР главой республики Леонидом Пасечником и обретет силу закона после подписания им. Действующая Конституция ЛНР называет государственными языками русский и украинский языки, при этом первый признается также официальным языком делопроизводства во всех органах власти и местного самоуправления. 177

Футбол Сёмин: «Списки новичков в „Локомотив“ поставляет продавец обоев» Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин критикует руководство клуба, в частности председателя совета директоров Анатолия Мещерякова и президента «железнодорожников» Василия Кикнадзе.