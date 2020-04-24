Энергетика
Экономика сегодняПольша пригрозила «Газпрому» жалобой в ЕК из-за счетов за газ
В PGNiG заявили, что "Газпром" не учитывал решение суда во время выставления счета за топливо и не прислал пересмотренные счета-фактуры. В Польше пригрозили, что обратятся с жалобой в ЕК, поскольку российская компания якобы злоупотребляет монопольным положением, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.РБК24 апреля в 10:29
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