Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодняПольша пригрозила «Газпрому» жалобой в ЕК из-за счетов за газ

25 фотоЕщё 2 видео
В PGNiG заявили, что "Газпром" не учитывал решение суда во время выставления счета за топливо и не прислал пересмотренные счета-фактуры. В Польше пригрозили, что обратятся с жалобой в ЕК, поскольку российская компания якобы злоупотребляет монопольным положением, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать428
с чего всё началось
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление
, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК24 апреля в 10:29

Подробнее о событии

Польша угрожает «Газпрому» новым разбирательством в Еврокомиссии

Ведомости24 апреля в 12:53

Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию

РИА Новости24 апреля в 13:22

PGNiG обвинила «Газпром» в неисполнении решения Стокгольмского арбитража

Интерфакс24 апреля в 09:33

Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию

РБК24 апреля в 10:29

Польский концерн PGNiG обвинил Газпром в неисполнении контракта

Взгляд.ру24 апреля в 10:09

Польская PGNiG обвинила «Газпром» в невыполнении вердикта суда в Стокгольме о цене на газ

ТАСС24 апреля в 09:44

Польша заявила о невыполнении «Газпромом» решения суда о снижении цены

Коммерсантъ24 апреля в 10:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 19:17, Ашберн

Комментарии

Космос

Космические биологи: кто разгадает все тайны Марса

Популярная механика 07:17
Кино

Sony перенесла премьеру сиквела «Человек-паук: Через вселенные»

ИА Красная Весна 11:38
2
Футбол

Дания может отказаться от проведения матчей Евро-2020

Президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер в интервью британскому телеканалу Sky Sports заявил, что не может гарантировать того, что Копенгаген примет матчи Евро-2020 в следующем году.
Советский спорт 15:51
Общество

Сергей Шойгу поручил завершить учебный год в вузах Минобороны досрочно

Сергей Шойгу поручил рассмотреть вопрос завершения учебного года во всех образовательных заведениях Министерства обороны досрочно.
Актуальные Новости 11:38
9
Здоровье

«В нашем отделении заразились почти все»: сотрудники института травматологии имени Вредена записали видео с просьбой о помощи

В интернете появилось эмоциональное видео от, предположительно, одной из сотрудниц петербургского института травматологии и ортопедии имени Вредена.
КП - Санкт-Петербург 15:00
1
Здоровье

Врач назвал смертельно опасные места во время пандемии коронавируса

Палата интенсивной терапии может считаться наиболее опасным местом во время пандемии, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 10:20
23
Политика

Режим ограничений в России могут продлить после 30 апреля

В качестве вероятного срока названо 11 мая. Об этом сообщил сегодня губернатор Олег Кувшинников на заседании областного оперативного штаба.
Gorodche.ru 13:05
Общество

Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время

В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском 17:15
1K
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
1,9K
Общество

В Москве умер 31 пациент с коронавирусом

За сутки в столице умер 31 пациент с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 14:29
174
Общество

Британский премьер вернулся на Даунинг-стрит

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10 после перенесенного COVID-19.
Вести.Ru 15:19
10
Шоу-бизнес

Марат Башаров рассказал о своем романе с Татьяной Навкой

В результате Навка увела Башарова из семьи и сама ушла от мужа-фигуриста Александра Жулина.
RuNews24.ru 03:52
22
Общество

В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции

На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
Калужские новости вчера в 01:59
4,5K
Общество

Численность безработных в России может вырасти в шесть раз

По состоянию на 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 17:01
3
Игры

Автор манги «Хвост Феи» забыл про сон из-за Final Fantasy 7 Remake

Издание отмечает, что на получение такого трофея обычно уходит около 70 часов игрового времени и подобный результат Масимы говорит о том, что, похоже, он забыл про сон.
REGNUM 16:27
Общество

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники

РБК 08:50
735
Общество

Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости 09:39
112
Политика

Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге

Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК 24 апреля в 17:38
63
Общество

Сотрудники российских банков переезжают на работу

В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru 07:38
1,1K
Экономика

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 0,2%

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о снижении на 0,2% реальных денежных доходов россиян в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
RT на русском 02:22
2,9K
Здоровье

Врач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса

Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов объяснил, почему растет число молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.
Газета.Ru 15:14
45
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 24 апреля в 06:43
1,4K
Происшествия

В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП

В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета вчера в 09:42
69
Политика

Пушков назвал слова Зеленского о Донбассе политическим спектаклем

Прощание с Донбассом: Пушков усомнился в способности Зеленского положить конец войне Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Донбасса.
ПолитРоссия 12:30
Общество

Скончался от коронавируса епископ Железногорский и Льговский Вениамин

Страницы Воронежской культуры 11:28
820
Общество

Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов

Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ 24 апреля в 18:32
526
Происшествия

Девять рабочих в НАО заразились коронавирусом

Девять сотрудников организаций, расположенных в Варандее в Ненецком автономном округе, сдали положительные тесты на коронавирус.
RT на русском 04:09
Общество

В Северной Корее сообщили об активной деятельности Ким Чен Ына

На фоне слухов о болезни и смерти лидера КНДР Ким Чен Ына Государственное радио Северной Кореи в воскресенье утром сообщило об активной деятельности лидера страны.
Известия вчера в 20:24
556
Общество

В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд

Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
RT на русском 08:57
37
Общество

Названы регионы-лидеры по объему банковских депозитов жителей

Москва со значительным отрывом лидирует в рейтинге российских регионов по величине банковских депозитов из расчета на каждого жителя.
Вечерняя Москва 17:57
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное