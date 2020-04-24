с чего всё началось

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ. По версии Варшавы, российская компания продолжает злоупотреблять монопольным положением на рынке.

Политика Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности». 35

Политика Лавров рассказал о противоречиях в G20 Противоречия в «Большой двадцатке» (G20) были связаны с попытками найти виноватых в ситуации с коронавирусом.

Общество Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК. 1,3K

Общество Чехия открывает границы после карантина Чехия стала первой страной Евросоюза, которая приняла решение открыть границы и снять ряд ограничительных мер, которые вводились из-за коронавируса. 357

Транспорт Московский метрополитен частично закроет вестибюли 13 станций С 05:30 26 апреля будут частично закрыты следующие выходы: "Парк культуры" (Сокольническая линия) — выход 2 (вход и выход возможны через объединенный вестибюль станции Сокольнической и Кольцевой линий). 13

Политика Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране. 1,8K

Общество В Кузбассе введут электронные пропуска Систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима обязательной самоизоляции в Кузбассе начнут вводить поэтапно с 5 мая, заявил в телеобращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. 175

Происшествия Новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Омской области Омск, 24 апреля 2020, 12:32 — REGNUM В Омской области подтверждён ещё один случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 24 апреля в региональном минздраве. 6

Экономика Кудрин прогнозирует рост безработицы в России Москва, 25 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует существенный рост безработицы на фоне коронавируса. 45

Наука Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц. 35

Происшествия В уфимской колонии осужденные пытались устроить беспорядки Шесть осужденных в начале текущей недели пытались устроить беспорядки в колонии Уфы, забаррикадировав дверь кроватями и призывая остальных к дезорганизации работы учреждения, эти действия были пресечены, пострадавших в результате произошедшего нет, сообщает СКР по Башкирии. 2

Общество Жителям Башкирии разрешили ловить рыбу Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности. Теперь жители Башкирии смогут ездить на рыбалку. 2