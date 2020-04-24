Энергетика
РБКПольша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ. По версии Варшавы, российская компания продолжает злоупотреблять монопольным положением на рынке.
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с чего всё началось
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.РБКвчера в 10:29
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Комментарии
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Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
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Лавров рассказал о противоречиях в G20
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Стерлинг: очень хочу получить футболку Месси
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В больнице Абакана выявили крупный очаг заражения коронавирусом
«Самый крупный очаг заражения зафиксирован в травматологическом отделении Абаканской больницы — 34 случая», — говорится в сообщении.
Известия 00:55
Общество
Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
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Происшествия
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Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева.
Известия 08:37
Общество
Чехия открывает границы после карантина
Чехия стала первой страной Евросоюза, которая приняла решение открыть границы и снять ряд ограничительных мер, которые вводились из-за коронавируса.
BFM.ru 08:56
Экономика
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Раздача денег населению приведет к значительному и быстрому росту инфляции.
НТВ вчера в 09:23
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Московский метрополитен частично закроет вестибюли 13 станций
С 05:30 26 апреля будут частично закрыты следующие выходы: "Парк культуры" (Сокольническая линия) — выход 2 (вход и выход возможны через объединенный вестибюль станции Сокольнической и Кольцевой линий).
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Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Общество
В Кузбассе введут электронные пропуска
Систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима обязательной самоизоляции в Кузбассе начнут вводить поэтапно с 5 мая, заявил в телеобращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 07:11
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
Происшествия
Новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Омской области
Омск, 24 апреля 2020, 12:32 — REGNUM В Омской области подтверждён ещё один случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 24 апреля в региональном минздраве.
REGNUM вчера в 05:32
Общество
В Петербурге задержали певца Максима Леонидова
РИА Новости 07:35
Здоровье
Еще 118 человек заболели коронавирусом в Нижегородской области
На 25 апреля, в Нижегородской области еще 2996 человек находятся под меднаблюдением.
Kursk.com 06:42
Экономика
Кудрин прогнозирует рост безработицы в России
Москва, 25 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует существенный рост безработицы на фоне коронавируса.
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Шоу-бизнес
Поклонники не узнали миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа
Папарацци запечатлели молодую миллиардершу Кайли Дженнер, которая вышла на улицу без макияжа и в обычной одежде.
Gazeta.SPb вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34
Армия и оружие
Российские Су-27 сопроводили самолет ВВС Бельгии над Балтийским морем
Два истребителя Су-27 поднимались для идентификации и сопровождения бельгийского военного самолета, сообщил отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.
РИА Новости 05:20
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Вести.Ru вчера в 06:58
Происшествия
В уфимской колонии осужденные пытались устроить беспорядки
Шесть осужденных в начале текущей недели пытались устроить беспорядки в колонии Уфы, забаррикадировав дверь кроватями и призывая остальных к дезорганизации работы учреждения, эти действия были пресечены, пострадавших в результате произошедшего нет, сообщает СКР по Башкирии.
РИА Новости 06:57
Общество
Жителям Башкирии разрешили ловить рыбу
Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности. Теперь жители Башкирии смогут ездить на рыбалку.
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Политика
Кравчук назвал Порошенко главным виновником разрухи на Украине
Экс-президент Украины Леонид Кравчук назвал ответственным за разруху на Украине бывшего главу государства Петра Порошенко.
ФАН 01:03
Хоккей
Что делает Гретцки в сборной столетия ИИХФ? Он ведь проиграл все турниры
Многие жаждали расплаты за поражения от нашей сборной на разных турнирах, в особенности на Кубке вызова-79 и уже упомянутом Кубке Канады-81.
Советский спорт вчера в 12:00
Общество
Коронавирусом заболели жители новых районов Самарской области
В субботу, 25 апреля, в Самарской области зафиксировано 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
ГТРК Самара 06:31
Музыка
Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»
Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н вчера в 09:56
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
Происшествия
В Москве задержали 130 водителей, находившихся на карантине
В ведомстве отметили, что с момента введения цифровых пропусков автоинспекторы проверили 20 тысяч автомобилей.
Говорит Москва 06:41
Культура
Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58