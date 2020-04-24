Энергетика
РБКПольша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ. По версии Варшавы, российская компания продолжает злоупотреблять монопольным положением на рынке.
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с чего всё началось
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.РБКвчера в 10:29
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Комментарии
Общество
Глава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что проходит лечение от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:39
Здоровье
В Ростовской области коронавирус выявили еще у 51 человека
Еще у 51 человека в Ростовской области подтвердили диагноз «коронавирус», об этом сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
РБК Ростов-на-Дону 05:52
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ 01:29
Общество
В Петербурге задержали певца Максима Леонидова
РИА Новости 07:35
Общество
Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае
Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.
АиФ Тверь 02:02
Общество
Глава новосибирского МВД уходит в отставку
Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 06:38
Экономика
Российская биржа попадет под суд из-за американской нефти
Крупнейшая российская биржа — Московская — попадет под суд из-за претензий трейдеров, которые лишились прибыли при игре на падающей нефти американской марки WTI, сообщает РИА Новости со ссылкой на представляющую истцов юридическую компанию Milton Legal.
Lenta.ru вчера в 13:18
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Футбол
Материалы по смерти воспитанника «Локомотива» находятся в полиции
Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались делом о смерти 22-летнего воспитанника московского "Локомотива" Иннокентия Самохвалова, сообщает Sport24.
Газета.Ru 08:05
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок в парках и дачников
В Москве должны быть введены специальные пропуска для прогулок в парках на фоне режима самоизоляции, заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.
Газета.Ru 05:28
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Гаджеты
Запись звонков получат не все смартфоны — Google
Функция записи звонков будет работать на смартфонах с операционной системой Android 9 Pie и выше, сообщила компания Google, 25 апреля передает ресурс Ixbt.com.
ИА Красная Весна 01:55
Происшествия
В Бурятии задержан зампред регионального парламента
Улан-Удэ, 25 апреля 2020, 14:15 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя председателя Народного Хурала Бурятии Баира Жамбалова.
REGNUM 07:15
Здоровье
В Татарстане растет число бессимптомных больных коронавирусом
В республике Татарстан растет число бессимптомных больных коронавирусной инфекцией.
Московский Комсомолец 05:08
Общество
Главврач московской больницы раскрыл последствия пандемии коронавируса
Главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет, рассказал, что последствием пандемии коронавируса станет более внимательное отношение людей к санэпиднормам.
Lenta.ru 05:05
Общество
В США утверждают, что коронавирус быстро уничтожается солнечным светом
Советник по науке и технологиям министра внутренней безопасности США Уильям Брайан объявил о результатах нового исследования Центра анализа и противодействия биологической защите в Мэриленде, согласно которым ультрафиолетовые лучи и влажность оказывают мощное воздействие на патоген.
Новые Известия вчера в 05:28
Здоровье
На Среднем Урале подтвердили 28 новых случаев заражения коронавирусом
В России же за минувшие сутки подтвердили информацию о новых 4 тысячах 774 жителях, заразившихся коронавирусом.
REGNUM 23 апреля в 04:12
Наука
Немецкий вирусолог заявил, что у части людей есть иммунитет к COVID-19
Немецкий вирусолог Кристиан Дростен поделился результатами исследованиями, которое доказало наличие иммунитета к COVID-19 у части людей.
Национальная служба новостей вчера в 16:18
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество
Помощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса
Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин обозначил три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса в интервью каналу «Россия 1». По словам экс-министра, мир переживает сейчас самый масштабный со времен Второй мировой войны кризис.
Lenta.ru 07:50
Политика
США и Китай сорвали конференцию G20
США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
Общество
В заражении военных на авианосце ВМС США нашли аномалию
РИА Новости 06:39
Происшествия
Новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Омской области
Омск, 24 апреля 2020, 12:32 — REGNUM В Омской области подтверждён ещё один случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 24 апреля в региональном минздраве.
REGNUM вчера в 05:32
Политика
Байден обвинил Трампа в попытке отменить президентские выборы
Оппонент Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США Джо Байден заявил, что действующий глава государства попытается отменить голосование.
Газета.Ru вчера в 10:54
Общество
Лукашенко отправился на субботник в Чернобыльскую зону
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 апреля примет участие в субботнике в Чернобыльской зоне.
Ридус 04:36
Общество
В Кузбассе продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев продлил режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса до 4 мая.
РИА Новости 07:33
Политика
Лукашенко анонсировал появление новой конституции Белоруссии
В ближайшие пять лет в Белоруссии, скорее всего, появится новая конституция.
Lenta.ru 06:00