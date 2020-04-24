с чего всё началось

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ. По версии Варшавы, российская компания продолжает злоупотреблять монопольным положением на рынке.

Общество Глава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что проходит лечение от коронавирусной инфекции COVID-19. 956

Здоровье В Ростовской области коронавирус выявили еще у 51 человека Еще у 51 человека в Ростовской области подтвердили диагноз «коронавирус», об этом сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. 3

Общество Глава новосибирского МВД уходит в отставку Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР. 206

Экономика Российская биржа попадет под суд из-за американской нефти Крупнейшая российская биржа — Московская — попадет под суд из-за претензий трейдеров, которые лишились прибыли при игре на падающей нефти американской марки WTI, сообщает РИА Новости со ссылкой на представляющую истцов юридическую компанию Milton Legal. 157

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни. 214

Футбол Материалы по смерти воспитанника «Локомотива» находятся в полиции Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались делом о смерти 22-летнего воспитанника московского "Локомотива" Иннокентия Самохвалова, сообщает Sport24.

Общество В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок в парках и дачников В Москве должны быть введены специальные пропуска для прогулок в парках на фоне режима самоизоляции, заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора. 2,1K

Здоровье Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов. 1,1K

Гаджеты Запись звонков получат не все смартфоны — Google Функция записи звонков будет работать на смартфонах с операционной системой Android 9 Pie и выше, сообщила компания Google, 25 апреля передает ресурс Ixbt.com.

Происшествия В Бурятии задержан зампред регионального парламента Улан-Удэ, 25 апреля 2020, 14:15 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя председателя Народного Хурала Бурятии Баира Жамбалова. 4

Общество Главврач московской больницы раскрыл последствия пандемии коронавируса Главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет, рассказал, что последствием пандемии коронавируса станет более внимательное отношение людей к санэпиднормам. 26

Общество В США утверждают, что коронавирус быстро уничтожается солнечным светом Советник по науке и технологиям министра внутренней безопасности США Уильям Брайан объявил о результатах нового исследования Центра анализа и противодействия биологической защите в Мэриленде, согласно которым ультрафиолетовые лучи и влажность оказывают мощное воздействие на патоген. 95

Здоровье На Среднем Урале подтвердили 28 новых случаев заражения коронавирусом В России же за минувшие сутки подтвердили информацию о новых 4 тысячах 774 жителях, заразившихся коронавирусом.

Общество Помощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин обозначил три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса в интервью каналу «Россия 1». По словам экс-министра, мир переживает сейчас самый масштабный со времен Второй мировой войны кризис. 69

Политика США и Китай сорвали конференцию G20 США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 350

Происшествия Новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Омской области Омск, 24 апреля 2020, 12:32 — REGNUM В Омской области подтверждён ещё один случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 24 апреля в региональном минздраве. 5