Энергетика
РБКПольша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ. По версии Варшавы, российская компания продолжает злоупотреблять монопольным положением на рынке.
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Комментарии
Здоровье
Ученые из Италии раскрыли правду о смерти пациентов с коронавирусом
Ученые из Италии раскрыли неожиданную правду о смерти пациентов с коронавирусом в провинции Ломбардия, которая сильнее всего в стране пострадала от пандемии.
Lenta.ru 17:42
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд, в котором говорится о незаконности указов Сергея Собянина касательно режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков.
РБК 16:52
Космос
Захват планеты начат с Украины. Илон Маск не на шутку перепугал киевлян
Соответсвующие видео появились в YouTube По замыслу Space X, орбиту Земли в перспективе опутают тысячи мини-спутников, которые покроют всю территорию планеты высокоскоростным интернетом.
Украина.ру вчера в 05:32
Интернет
Group-IB рекомендует пользователям отказаться от использования Zoom
Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, рекомендует пользователям отказаться от использования сервиса видеоконференций Zoom и перейти на его аналоги, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 05:17
Общество
В Калининградской области введут новый режим самоизоляции
В Калининградской области с 29 апреля вводят новый режим самоизоляции.
РБК Калининград 06:07
Общество
Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая
Ограничения, которые ввели российские власти из-за пандемии коронавируса, необходимо продлить как минимум до 12 мая, заявил на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.
РИА Новости 13:50
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
Транспорт
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 11:51
Космос
Ракета Победы с грузовым кораблем «Прогресс МС-14» отправится к МКС
Перед вылетом на Байконур для обеспечения старта ракет с кораблями "Союз МС-16" и "Прогресс МС-14" специалисты Роскосмоса сдали тест на наличие заражения.
ТАСС 17:32
Здоровье
Режим самоизоляции предлагают ослабить для детей и беременных женщин
Врачи предлагают ослабить ограничительные меры для детей и беременных женщин.
News.ru вчера в 23:19
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
Общество
Эпидемиолог заявил о важности поэтапного выхода с режима самоизоляции
Замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал РИА Новостям о важности поэтапного выхода с режима самоизоляции.
Невские Новости 14:20
Наука
Разработан способ, который может останавливать рост опухоли печени
Чтобы помочь химиотерапии остановить рост наиболее распространенной раковой опухоли в печени, ученые отключили у грызунов механизм, блокирующий программируемую гибель клеток.
Rusargument 22 апреля в 19:45
Общество
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 10:40
Космос
29 апреля мимо Земли пройдет 4-километровый астероид
В следующий раз астероид приблизится к Земле в 2079 году и пролетит на расстоянии 1,8 миллиона километров, что примерно в 4,6 раза больше среднего расстояния от нашей планеты до Луны.
Популярная механика вчера в 11:32
Авто
Ferrari представит две новинки в 2020 году
В 2019 году итальянская марка выпустила пять новых моделей, в том числе Ferrari F8 Tributo, SF90 Stradale и Roma, в рамках исполнения масштабного плана по расширению ассортимента, которое должно включать новых 15 автомобилей до 2025 года.
SpeedMe вчера в 23:40
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые практически не ломаются
Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе.
Тарантас Ньюс вчера в 00:41
Политика
Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
Общество
Голикова: Жители России уже устали от ограничений от коронавируса
Татьяна Голикова напомнила, что в России число зараженных коронавирусом за последнюю неделю выросло в 2,1 раза.
RuNews24.ru 12:35
Экономика
Кабмин выступил против доплат к пенсии для россиян старше 75 лет
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта о повышенной выплате к пенсии граждан старше 75 лет.
News.ru 21 апреля в 22:02
Общество
Голикова раскрыла статистику смертности от коронавируса по возрастам
Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами озвучила статистику по смертности от коронавируса в России по возрастам.
РИА Новости 12:55
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова пожалела о раннем материнстве
Актриса Дарья Мельникова является мамой двоих деток от актера Артура Смольянинова.
Bimru.ru 04:29
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита
Роспотребнадзор разработал рекомендации, в том числе для предприятий общепита, по работе в условиях пандемии COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 11:11
Кино
В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»
В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
Известия 08:50
Космос
Лунный календарь садоводов и огородников на май 2020 года
Лунный посевной календарь садоводов и огородников на май 2020 года поможет вам выбрать благоприятные дни для проведения садово-огородных работ и определиться со сроками посадки овощных культур.
Ютазинская новь 22 апреля в 02:18
Киберспорт
В Call of Duty: Modern Warfare теперь можно играть бесплатно
Компания Activision объявила о старте бесплатных выходных многопользовательского режима в Call of Duty: Modern Warfare.
Российская газета 07:37