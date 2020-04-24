с чего всё началось

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ. По версии Варшавы, российская компания продолжает злоупотреблять монопольным положением на рынке.

Здоровье Ученые из Италии раскрыли правду о смерти пациентов с коронавирусом Ученые из Италии раскрыли неожиданную правду о смерти пациентов с коронавирусом в провинции Ломбардия, которая сильнее всего в стране пострадала от пандемии. 37

Происшествия Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе. 25

Общество Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд, в котором говорится о незаконности указов Сергея Собянина касательно режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков. 12

Космос Захват планеты начат с Украины. Илон Маск не на шутку перепугал киевлян Соответсвующие видео появились в YouTube По замыслу Space X, орбиту Земли в перспективе опутают тысячи мини-спутников, которые покроют всю территорию планеты высокоскоростным интернетом.

Интернет Group-IB рекомендует пользователям отказаться от использования Zoom Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, рекомендует пользователям отказаться от использования сервиса видеоконференций Zoom и перейти на его аналоги, говорится в сообщении компании.

Общество Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая Ограничения, которые ввели российские власти из-за пандемии коронавируса, необходимо продлить как минимум до 12 мая, заявил на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев. 194

Общество Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку "Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства. 154

Транспорт ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений. 39

Космос Ракета Победы с грузовым кораблем «Прогресс МС-14» отправится к МКС Перед вылетом на Байконур для обеспечения старта ракет с кораблями "Союз МС-16" и "Прогресс МС-14" специалисты Роскосмоса сдали тест на наличие заражения.

Финансы ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. 1,2K

Общество Эпидемиолог заявил о важности поэтапного выхода с режима самоизоляции Замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал РИА Новостям о важности поэтапного выхода с режима самоизоляции. 4

Наука Разработан способ, который может останавливать рост опухоли печени Чтобы помочь химиотерапии остановить рост наиболее распространенной раковой опухоли в печени, ученые отключили у грызунов механизм, блокирующий программируемую гибель клеток. 9

Общество Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы. 304

Политика Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. 5

Космос 29 апреля мимо Земли пройдет 4-километровый астероид В следующий раз астероид приблизится к Земле в 2079 году и пролетит на расстоянии 1,8 миллиона километров, что примерно в 4,6 раза больше среднего расстояния от нашей планеты до Луны. 67

Авто Ferrari представит две новинки в 2020 году В 2019 году итальянская марка выпустила пять новых моделей, в том числе Ferrari F8 Tributo, SF90 Stradale и Roma, в рамках исполнения масштабного плана по расширению ассортимента, которое должно включать новых 15 автомобилей до 2025 года.

Общество Голикова раскрыла статистику смертности от коронавируса по возрастам Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами озвучила статистику по смертности от коронавируса в России по возрастам. 9

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор разработал рекомендации, в том числе для предприятий общепита, по работе в условиях пандемии COVID-19. 763

Кино В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник» В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко. 43