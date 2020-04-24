Энергетика
РБКПольша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
В марте 2020 года Стокгольмский арбитраж окончательно признал, что стоимость российского газа для Польши была завышенной, и ввел новую формулу ценообразования. С ее учетом «Газпром» должен был пересчитать стоимость поставок с 2014 года и вернуть Варшаве сумму переплаты.
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Ютазинская новь 22 апреля в 02:18
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
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Соловьев назвал раздачу денег безработным в США издевательством
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал раздачу денег безработным в США, назвав такие меры издевательством.
РИА Новости 09:14
Политика
В Коми снова сменился министр здравоохранения
Виктория Филин 9 февраля была назначена сразу на пост заместителя председателя правительства - министра здравоохранения Республики Коми, это новая должность в правительстве региона, ранее глава Минздрава не имел статуса зампреда правительства.
ТАСС 10:07
Технологии
Состоялось крупнейшее обновление Wi-Fi за 20 лет
По словам главы маркетинга Wi-Fi Alliance Кевина Робинсона (Kevin Robinson), диапазоны 2,4 и 5 ГГц начали использовать в далеком 1999 году, одновременно с основанием альянса.
Live24 11:14
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru 22 апреля в 15:35
Общество
Кабмин утвердил право МВД штрафовать нарушителей изоляции в Петербурге
Правительство утвердило соглашение между МВД и властями Санкт-Петербурга о передаче ведомству полномочия штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции.
РБК 05:26
Культура
Десятилетняя Марта Тимофеева подписала контракт в Голливуде
Российская газета вчера в 06:28
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
Происшествия
В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции
В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
Ведомости 05:12
Общество
Пенсионный фонд упростил назначение пенсий и пособий
Пенсионный фонд России решил упростить назначение некоторых пособий и пенсий в связи с ограничительными мерами на фоне пандемии коронавируса.
Вести Подмосковья 08:16
Экономика
Набиуллина объяснила негативные последствия от раздачи денег населению
Раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции, считает глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.
Известия 09:16
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 09:45
Шоу-бизнес
Дарина Эрвин призналась, чем покорила сердце Александра Цекало
Всем известна мудрость, что пусть к сердцу мужчины лежит через желудок. Однако, сексуальная художница так не считает.
Paparazzi.ru 04:40
Общество
Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса.
Интерфакс вчера в 09:01
Финансы
Россияне ринулись забирать иностранную валюту из банков
Россияне начали массово снимать иностранную валюту с банковских счетов на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть.
Росбалт 09:33
Общество
В Свердловской области отказались от введения электронных пропусков
В Свердловской области не будет введен режим электронных пропусков.
Известия 10:47
Общество
Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
Политика
Совфед допустил пересмотр закона о контрсанкциях
По данным «Коммерсантъ», Константин Косачев, глава комитета Совфеда по международным делам, сказал, что участники рабочей группы, не отрицая эффективности закона, желают узнать, как он функционирует в условиях борьбы с COVID-19 и огромных нагрузок на сферу бизнеса.
RuNews24.ru 02:50
Происшествия
Замначальника УФСИН в Мордовии украл из колонии нарды и шахматы
Как сообщили в СУ СКР по региону, подозреваемый обманул своего коллегу, руководителя одной из местных исправительных колоний, и похитил изготовленные в ИК деревянные шахматы и нарды стоимостью более 200 тысяч рублей.
Первое антикоррупционное СМИ 11:08
Политика
Вступил в силу закон об отмене пошлины за гражданство РФ для Донбасса
Москва, 24 апреля 2020, 13:12 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене госпошлины для жителей Донбасса при получении российского гражданства.
REGNUM 06:12
Авто
АвтоВАЗ представит три новинки в 2020 году
По слухам, в этом году АвтоВАЗ покажет рестайлинговые LADA Vesta (речь идет о глубоком обновлении, которое все так ждут), LADA Largus и LADA Niva-2, которая навсегда распрощается с именем Chevrolet Niva и окончательно войдет в модельный ряд LADA.
Автоновости дня 05:45
Общество
Путин предложил направить 7 млрд рублей на льготное автокредитование
"Предлагаю в этом году дополнительно направить на финансирование таких программ 7 млрд рублей и тем самым повысить их доступность для наших граждан", - сказал Путин.
Газета.Ru 09:11
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Армия и оружие
Россия начала экспорт амфибийной боевой машины «Бумеранг»
Одна из компаний госкорпорации "Ростех", Рособоронэкспорт, начала продажи новейшей унифицированной боевой платформы "Бумеранг" на зарубежные рынки, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.
Комсомольская правда вчера в 05:02
Здоровье
Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса у детей
Министерство здравоохранения опубликовало рекомендации по лечение коронавируса у детей.
Московский Комсомолец 10:43
Недвижимость
Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС вчера в 13:24
Политика
Саакашвили назвал себя «абсолютным сторонником мира с Россией»
Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский предложил пост заместителя премьер-министра страны по вопросам реформ, утверждает, что выступает за мирные отношения с Россией.
ТАСС 08:48