с чего всё началось

Заместитель министра энергетики Польши Януш Ковальчик заявил, что Варшава готова оказывать давление на Газпром для того, чтобы компания выполнила решение Стокгольмского арбитражного суда и изменила формулу цены на газ для Польши, сообщает РБК со ссылкой на WPost.

Общество Указ президента: нерабочие дни продлеваются до 11 мая Указ о продлении нерабочих дней в России до 11 мая подписан президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте Кремля. 1,6K

Кино Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал» Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.

Общество Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было. 977

Киберспорт Игроки турнира по Dota 2 подозреваются в игре на тотализаторе Esports и задействованные в лиге аналитики просмотрели игры серии и пришли к общему выводу, что Cyber TRAKTOR с большой долей вероятности делала ставки на промежуточные результаты своих матчей, — сказано в заявлении.

Общество Продлен прием заявок на поддержку комплексных инновационных проектов Для участников Московского инновационного кластера (МИК) продлевают срок подачи заявок на получение гранта на поддержку комплексных инновационных проектов.

Общество В Саратовской области ввели обязательный масочный режим Правительство Саратовской области продлило режим ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции до 11 мая включительно, а также ввело обязательный масочный режим в общественных местах, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин. 86

Общество Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram. 373

Политика Сергей Местников назначен и.о. вице-премьера Якутии Сергей Васильевич Местников назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия).

Политика Глава европейской дипломатии оценил вероятность распада ЕС Впоследствии Италия, будучи одной из наиболее пострадавших от пандемии стран, обвинила Евросоюз в том, что он не оказал ей поддержку в нужное время. 28

Происшествия В Екатеринбурге ликвидированы бандиты, готовившие теракты В Чкаловском районе Екатеринбурга на месте ликвидации трех бандитов, готовивших теракты, были обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы, передает РИА Новости. 1,2K

Футбол Синама-Понголь считает Головина одним из лидеров «Монако» Экс-форвард сборной Франции и «Ростова» Флоран Синама-Понголь отметил, что российский полузащитник Александр Головин является лидером «Монако».

Политика Владимир Егоров освобожден от должности министра образования Якутии Владимир Егоров освобождён от должности министра образования и науки Якутии в связи с переходом на другую работу. 1

Происшествия В Пермском крае скончался девятый пациент с коронавирусом В Пермском крае умер еще один пациент с коронавирусом.