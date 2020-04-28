с чего всё началось

Заместитель министра энергетики Польши Януш Ковальчик заявил, что Варшава готова оказывать давление на Газпром для того, чтобы компания выполнила решение Стокгольмского арбитражного суда и изменила формулу цены на газ для Польши, сообщает РБК со ссылкой на WPost.

Общество В Свердловской области подписали указ о масочном режиме Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении обязательного масочного режима на период майских праздников. 127

Общество Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев, сообщил в четверг утром губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. 242

Энергетика Нефть Brent поднимается к $26 за баррель По данным торговой площадки на 05:26 мск июньские фьючерсы Brent торговались на уровне $25,74 за баррель, подорожав на 6,2% от уровня закрытия сессии 29 апреля. 28

Авто Toyota выпустит новый кроссовер Urban Cruiser Японская марка Toyota объявила о готовности официально представить новую версию паркетника Urban Cruiser.

Общество В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства. 127

Футбол «Спартак» решил выкупить Соболева "Спартак" принял решение выкупить нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева, который выступает за москвичей на правах аренды до конца сезона-2019 / 20, информирует источник.

Общество Владимир Егоров освобожден от должности министра образования Якутии Владимир Егоров освобождён от должности министра образования и науки Якутии в связи с переходом на другую работу. 1

Общество Минфин разрешит пивоварам производить антисептики Министерство финансов подготовило проект, который позволит производителям пива выпускать спиртосодержащие антисептики в некоммерческих целях. 3

Общество Турецкие отельеры пообещали не повышать цены на отдых в 2020 году Будь в этом году полное отсутствие туристов или, наоборот, переполненность отелей — цены остаются теми, которые согласованы в контрактах.

Экономика ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией. 22

Футбол БАТЭ сыграет с брестским «Динамо» в финале Кубка Беларуси Финальный поединок Кубка Беларуси состоится 24 мая в Минске. Отметим, БАТЭ и «Динамо» уже играли между собой в финале Кубка Беларуси.

Общество Режим въезда в Алтайский край ужесточат 1 мая Несмотря на сообщение президента Владимира Путина о постепенном выходе из режима ограничений после 11 мая, правительство Алтайского края с 1 мая ужесточит режим въезда в регион.

Общество В РФ предлагают провести амнистию по легким статьям КоАП Дмитрий Коротаев / ИЗВЕСТИЯ Амнистию по легким статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) впервые предложили провести в РФ.