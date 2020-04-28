с чего всё началось

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.

Транспорт Мэр Новокузнецка прокомментировал забастовку маршрутчиков Сегодня утром, 30 апреля в Новокузнецке на линию маршрутов городского общественного транспорта не вышли более 100 автобусов. 55

Транспорт Пассажира с неподтвержденным коронавирусом сняли с рейса на Сахалин Сегодня утром во Владивостоке предполетную проверку прошли 55 человек, одного из них сняли с рейса — тестирование показало положительный анализ. 1

Экономика Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке с 6 мая Согласно паспорту рассчитанного на шесть лет нацпроекта "Жилье и городская среда", среднюю ставку по ипотеке в 2020 году планируется снизить до 8,7%, к 2021 году - до 8,5%, а к 2024 году - до 7,9%. Объём предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое - с 1,1 до 2,26 млн сделок. 97

Наука Крупнейшие хищные динозавры оказались искусными пловцами Палеонтологи пришли к выводу, что спинозавры весившие порядка 7,5 тонн и достигавшие в длину 18 метров, были хорошими пловцами. 8

Экономика «Роснефть» решила не менять сумму вознаграждения совету директоров В документе говорится, что бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру предлагается выплатить 600 тысяч долларов с учётом надбавки за работу председателем совета директоров. 7

Политика Посольство РФ призвало США не искажать факты Второй мировой В посольстве России в Вашингтоне просят Госдепартамент США отказаться от попыток искажения исторических фактов о Второй мировой войне. 25

Общество Илон Маск требует отменить карантин в США Основатель Tesla Илон Маск через свой микроблог в Twitter призывает американские власти отменить карантин в стране. 24

Политика Куба осудила нападение на посольство в США Куба осуждает нападение на ее посольство в США, дипмиссии на территории других государств должны быть защищены, заявил президент латиноамериканской страны Мигель Диас-Канель Бермудес.

Общество Коронавирус заставил россиян снизить свои зарплатные ожидания Эксперты отмечают снижение зарплатных ожиданий россиян практически во всех 37 городах с населением от 500 тыс. человек, жители которых участвовали в исследовании.

Общество Украина ввела спецпошлины на российский уголь С 1 мая на Украине вступают в силу спецпошлины в размере 65% на импорт российского угля. Решение принято «для защиты внутреннего рынка».

Общество Подмосковье вводит обязательное ношение масок В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома. 3,5K

Политика США решили экономически наказать Китай за коронавирус Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает планы наказания Китая эконмическими методами за сокрытие правды о коронавирусе.

Политика Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI. 4,4K

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 337

Шоу-бизнес Эмили Ратаковски попозировала топлес для собственного бренда Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски снялась топлес для собственного бренда Inamorata.

Энергетика Вступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б / с. В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК + от этого уровня составит 9,7 млн б / с (на 23%), с июля до конца 2020 года – 7,7 млн б / с (на 18%), далее, до мая 2022 года – 5,7 млн б / с (на 14%). 2

Шоу-бизнес Ларису Гузееву пристыдили за грязные окна в квартире Пользователи сети пристыдили российскую телеведущую и актрису Ларису Гузееву за грязные окна в квартире.