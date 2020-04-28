с чего всё началось

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.

Здоровье На Кубани за сутки заражение коронавирусом подтвердилось у 66 человек Краснодар, 1 мая 2020, 11:01 — REGNUM 66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщил 1 мая региональный оперштаб. 58

Политика Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов "Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту. 5,6K

Транспорт Московские автомобилисты жалуются на сбой в системе пропусков Пользователи говорят, что штрафы им пришли за 22 апреля. Это могло быть связано со сбоем в пропускной системе. 1

Здоровье В Роспотребнадзоре назвали условия для проведения теста на коронавирус В ведомстве подчеркнули, что тест на коронавирус необходимо сдать лицам старше 65 лет при наличии кашля, одышки, повышенной температуры тела, а также другим гражданам с указанными симптомами при условии контакта с инфицированным или развитии пневмонии. 1

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Представитель МИДа Мария Захарова в эфире «Эха Москвы» отказалась от предложения радиостанции предоставить ей площадку для дебатов с оппозиционером Алексеем Навальным. 4,7K

Общество Попова допустила усиление режима самоизоляции Если россияне сегодня нарушат режим самоизоляции, то после праздников придется ужесточить ограничения, введенные из-за коронавируса, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 643

Происшествия Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком. 451

Политика Медведев пожелал заразившемуся коронавирусом Мишустину выздоровления Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который заразился коронавирусом, скорейшего выздоровления. 798

Политика В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным в храме Вооруженных сил Решение убрать из главного храма Вооруженных сил России мозаику с изображением президента России Владимира Путина было связано с позицией самого главы государства, объяснил принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК настоятель храма, епископ Клинский Стефан. 3,9K

Политика Байден отверг обвинения в сексуальных домогательствах Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден отверг обвинения в сексуальных домогательствах. 5

Здоровье В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет «Сообщения о рисках контактирования между людьми, которые поступают от правительственных чиновников, должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится, и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет», — говорится в докладе. 55

Наука Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи. 76

Политика В США заявили о шпионских кибератаках Китая на медцентры Разведка США доложила о том, что в последнее время участились кибератаки на медицинские центры — спецслужбы полагают, что шпионы из других стран могут искать информацию о вакцине против COVID-19, чтобы использовать ее в своих разработках.

Происшествия В Новосибирске скончался пациент с коронавирусом Новосибирск, 1 мая 2020, 15:49 — REGNUM В Новосибирской области официально подтверждена смерть ещё одного пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб.

Общество Германия намерена отклонить заявку Nord Stream по «Северном потоку-2» Федеральное сетевое агентство Германии намерено отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС. 100

Происшествия Женщина умерла в мурманском вахтовом посёлке Белокаменка В Мурманской области в вахтовом посёлке Белокаменка, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, скончалась сотрудница подрядной организации. 5

Экономика Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке Москва, 1 мая 2020, 11:10 — REGNUM Процентные ставки по ипотечным кредитам Сбербанка будут снижены с 6 мая в среднем на 0,5 процентных пункта. 185

Политика В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера. 1K