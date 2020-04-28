Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксПольша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Читать в источнике
Комментировать1,5K
с чего всё началось
Ранее замминистра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost
 заявил, что Польша готова добиваться ареста активов российского "Газпрома" в Европе.
Газета.Ru28 апреля в 07:21

Подробнее о событии

Польша утопит «Северный поток - 2» судебными штрафами

Московский Комсомолец28 апреля в 13:47

В «Северном потоке — 2» ничего не знают о судебных тяжбах с Польшей

News.ru28 апреля в 10:44

Оператор «Северного потока – 2» не получал судебных исков по активам компании

Известия28 апреля в 07:35

Nord Stream 2 AG прокомментировал намерение Польши арестовать его активы

РИА Новости28 апреля в 08:06

Эксперт: если «Газпром» выплатит задолженности Польше, арест его активов не потребуется

ТАСС28 апреля в 07:43

В «Северном потоке-2» удивились желанию Польши арестовать активы

Lenta.ru28 апреля в 09:40

Польша готова арестовать активы «Газпрома» в проекте «Северный поток — 2»

Евразия Daily28 апреля в 02:26
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:41, Ашберн

Комментарии

Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
5,4K
Здоровье

«Ъ» разбирался, как студентов-медиков будут отправлять на практику в больницы для пациентов с COVID

Мэр Москвы Сергей Собянин 24 апреля попросил премьер-министра Михаила Мишустина поручить Минздраву и Минобрнауки подготовить приказ о направлении студентов-медиков 4–5-х курсов в больницы, где лечат пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 07:57
61
Экономика

ФНС разъяснила правила получения безвозмездной финансовой помощи

Замглавы Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты РФ рассказала о правилах получения безвозмездной финансовой помощи, пишет РБК.
Право.ру 29 апреля в 08:27
75
Общество

Во Владимирской области зарегистрировано 46 новых случаев коронавируса

Лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 02:55
482
Общество

За сутки в России выявили почти 8 тыс. зараженных коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявлено 7933 случая новой коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.
РБК 04:18
2
Общество

В Китае исчезают люди, написавшие правду о СOVID-19

Люди, которые без цензуры описывали происходившее в Китае во время вспышки эпидемии, исчезают бесследно, сообщает Quartz Так, 19 апреля были арестованы пекинец Цай Вэй и его жена, которые участвовали в одном из проектов на GitHub.
Новые Известия 29 апреля в 04:37
15
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
3K
Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:27
2,5K
Общество

Глава дагестанского Буйнакска заразился коронавирусом

Глава города Буйнакска Исламудин Нургудаев сообщил, что у него подтвердился коронавирус нового типа.
ТАСС 04:29
Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
195
Хоккей

В КХЛ с 1 мая начинается трансферное окно

Москва, 1 мая 2020, 08:45 — REGNUM Трансферное окно в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) начинается 1 мая.
REGNUM 01:45
Общество

Крым преодолел психологический рубеж в 100 заражённых SARS-CoV-2

Симферополь, 1 мая 2020, 10:40 — REGNUM За минувшие сутки в Крыму подтвердили коронавирус у восьми жителей, в общей сложности в республике зарегистрировано 100 случаев заражения SARS-CoV-2.
REGNUM 03:40
2
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
499
Общество

За сутки в Свердловской области коронавирусом заражены 232 человека

За минувшие сутки в Свердловской области подтверждены ещё 232 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
Твой Континент 03:56
17
Наука

Создано средство против неизлечимого рака

ToDay News Ufa вчера в 16:30
3
Экономика

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru вчера в 02:51
70
Политика

В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
894
Политика

Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой

Ведомости вчера в 17:19
1,6K
Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл»

Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
26
Здоровье

В Волгограде открыли военный медицинский центр

Новое структурное подразделение военного госпиталя обеспечено необходимым медицинским оборудованием, лекарственными препаратами, расходниками, средствами индивидуальной защиты.
ГТРК Волгоград-ТРВ вчера в 10:15
19
Происшествия

В Челябинской области умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Челябинской области за сутки, всего в регионе 578 случаев COVID-19, сообщила пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 02:58
19
Шоу-бизнес

Бабкина сообщила о выписке из больницы

RT на русском вчера в 18:43
20
Общество

Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках

Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 29 апреля в 05:58
1K
Транспорт

В майские праздники ГИБДД массово проверит водителей на трезвость

"В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, нацеленных, в том числе, и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения", - рассказал журналистам представитель ГИБДД.
РЕН ТВ 01:22
13
Общество

Названы регионы России с наибольшим числом заражённых коронавирусом

Ранее в России за сутки выявили 7933 случая заражения COVID-19 в 85 регионах. Общее число заразившихся возросло до 114 431.
RT на русском 04:06
91
Общество

Скворцова: Россия почти вышла на плато по коронавирусу

В четверг руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила,ч то Россия в последние недели почти вышла на плато по количеству зараженных новым коронавирусом.
Aobe вчера в 19:59
1,1K
Кино

Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»

В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
Popcornnews.ru вчера в 09:20
10
Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru вчера в 02:16
81
Общество

Еще семь жителей Карелии заболели коронавирусом

Напомним, в минувший четверг глава Карелии сообщил о заболевших коронавирусом медработниках в Сегеже.
Столица на Онего 01:55
4
Гаджеты

Представлен среднебюджетный смартфон Xiaomi Mi Note 10 Lite

В прошлом году Xiaomi стала первой компанией, которая представила смартфон с камерой на 108 Мп и запустила новый круг гонки мегапикселей.
Ридус вчера в 12:05
30
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное