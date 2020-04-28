с чего всё началось

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.

Политика Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов "Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту. 5,4K

Экономика ФНС разъяснила правила получения безвозмездной финансовой помощи Замглавы Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты РФ рассказала о правилах получения безвозмездной финансовой помощи, пишет РБК. 75

Общество В Китае исчезают люди, написавшие правду о СOVID-19 Люди, которые без цензуры описывали происходившее в Китае во время вспышки эпидемии, исчезают бесследно, сообщает Quartz Так, 19 апреля были арестованы пекинец Цай Вэй и его жена, которые участвовали в одном из проектов на GitHub. 15

Общество Глава дагестанского Буйнакска заразился коронавирусом Глава города Буйнакска Исламудин Нургудаев сообщил, что у него подтвердился коронавирус нового типа.

Политика Умер вице-премьер Крыма Павел Королев Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова. 195

Хоккей В КХЛ с 1 мая начинается трансферное окно Москва, 1 мая 2020, 08:45 — REGNUM Трансферное окно в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) начинается 1 мая.

Общество Крым преодолел психологический рубеж в 100 заражённых SARS-CoV-2 Симферополь, 1 мая 2020, 10:40 — REGNUM За минувшие сутки в Крыму подтвердили коронавирус у восьми жителей, в общей сложности в республике зарегистрировано 100 случаев заражения SARS-CoV-2. 2

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 499

Политика В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера. 894

Шоу-бизнес Умерла солистка группы «Фристайл» Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет. 26

Здоровье В Волгограде открыли военный медицинский центр Новое структурное подразделение военного госпиталя обеспечено необходимым медицинским оборудованием, лекарственными препаратами, расходниками, средствами индивидуальной защиты. 19

Происшествия В Челябинской области умерли два пациента с коронавирусом Два пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Челябинской области за сутки, всего в регионе 578 случаев COVID-19, сообщила пресс-служба минздрава региона. 19

Общество Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19. 1K

Транспорт В майские праздники ГИБДД массово проверит водителей на трезвость "В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, нацеленных, в том числе, и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения", - рассказал журналистам представитель ГИБДД. 13

Общество Названы регионы России с наибольшим числом заражённых коронавирусом Ранее в России за сутки выявили 7933 случая заражения COVID-19 в 85 регионах. Общее число заразившихся возросло до 114 431. 91

Общество Скворцова: Россия почти вышла на плато по коронавирусу В четверг руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила,ч то Россия в последние недели почти вышла на плато по количеству зараженных новым коронавирусом. 1,1K

Общество Еще семь жителей Карелии заболели коронавирусом Напомним, в минувший четверг глава Карелии сообщил о заболевших коронавирусом медработниках в Сегеже. 4