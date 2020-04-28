с чего всё началось

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.

Экономика Падение экономической активности в США сочли беспрецедентным Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции в среду, 29 апреля, о беспрецедентном падении экономической активности во втором квартале.

Общество Жителей Петербурга с 30 апреля призвали носить маски Согласно тексту документа, с 30 апреля горожанам и гостям города рекомендовано носить маски, респираторы, а также другие средства индивидуальной защиты. 730

Политика Премьер Чехии не видит необходимости в высылке российского посла Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке покушения на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла, заявил премьер Андрей Бабиш. 1K

Экономика ВТБ предупреждает об активизации «мошенников-домушников» ВТБ зафиксировал рост активности мошенников, которые совершают визиты домой к гражданам, находящимся на самоизоляции. 33

Энергетика Цены на аренду нефтяных танкеров подскочили на фоне роста спроса Нефтеперерабатывающие компании стремятся обезопасить танкеры для хранения излишков топлива, дизельного топлива и бензина, поскольку сокращение спроса, вызванное вспышкой коронавируса, привело к переизбытку нефти и нефтепродуктов в мире, пишет The Financial Times. 4

Общество В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом В Москве умерли еще 67 человек, у которых был подтвержден коронавирус. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

Происшествия В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ. 458

Общество Назван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу Наиболее благоприятная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу среди всех регионов России наблюдается в Калининградской области, заявил 29 апреля президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. 8

Авто Появились первые фото обновленной BMW 5-Series Интригующая мир премьера обновленной BMW 5-Series фактически потеряла смысл – во всяком случае, внешность седана в кузове G30 уже раскрыта. 4

Общество Власти США заказали 100 тысяч похоронных мешков Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США оформило заказ на 100 тысяч похоронных мешков на случай продолжения пандемии. 1

Общество Песков оценил сроки выхода России на плато по коронавирусу В интервью RTVI, которое было опубликовано 30 апреля, Песков выразил уверенность, что статистика по заражению коронавирусом в РФ не занижена и отражает реальную ситуацию в стране. 9

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа. 878

Шоу-бизнес Победительница «Голос. Дети» ответила на сообщения о подтасовках Олеся Казаченко ответила на все комментарии, рассказав, что она из обычной семьи и у ее родителей попросту не хватило бы денег. 4

Финансы Курс доллара снизился до 74,5 рубля Во вторник, 28 апреля, доллар снизился на 0,22% и составил 74,5 рубля. При это европейская валюта выросла на 0,51% — до 80,76 рубля. 2

Происшествия Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю президента Внешпромбанка (ВПБ) Екатерине Глушаковой. 92

Экономика ФРС сохранила базовую процентную ставку Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых. 5