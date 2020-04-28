с чего всё началось

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.

Общество На дне Черного моря нашли теплоход «Армения» Минобороны РФ и Русское географическое общество (РГО) обнаружили на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года. 210

Политика В Кремле анонсировали «большое выступление» Путина Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал "большое выступление" Владимира Путина 28 апреля в рамках совещания с главами регионов и кабмином, передает корреспондент "Газеты.Ru". 364

Политика Путин заявил о риске возникновения наводнений и пожаров в России Президент России Владимир Путин на онлайн-совещании с губернаторами заявил, что каждый регион страны должен быть на 100% готов к любому развитию ситуации с паводками и пожарами. 439

Политика Кремль не получал официальную информацию о здоровье Ким Чен Ына В Кремле не располагают официальной информацией о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Общество Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил курс Главный претендент на достройку газопровода "Северный поток-2", трубоукладчик "Академик Черский", вновь изменил порт прибытия, теперь им обозначен порт Находка, из которого судно вышло в феврале. 3K

Общество Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса. 176

Армия и оружие Морпехи США высадились на саудовских островах в Персидском заливе В качестве места для проведения учений были выбраны острова Каран и Курайн. Именно туда высадились морпехи США.

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года. 2,4K

Общество В Якутии прокуратура проверит условия содержания вахтовиков Газпрома Якутск, 28 апреля 2020, 11:12 — REGNUM В Якутии прокуратура Ленского района начала проверку соблюдения прав и законных интересов вахтовых рабочих Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения ОАО «Газпром добыча Ноябрьск» в условиях распространения коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики. 2

Космос Lockheed Martin создаст для США военные спутники нового поколения Blackjack Lockheed Martin будет интегрировать между собой интерфейсы спутниковых платформ Blackjack, полезную нагрузку спутников и так называемые автономные процессоры обработки данных Pit Boss.

Футбол Сезон в Аргентине завершится досрочно Президент Футбольной ассоциации Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа сообщил, что сезон-2019/20 будет завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Экономика Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен. 601

Наука Ученые смогли повернуть вспять клеточное старение Гарвардские специалисты провели исследование, которое позволило прийти к выводу, что ингибиторы фермента PAPD5 могут обращать вспять сокращение теломер – процесс, который лежит в основе старения клеток. 43

Футбол «Крылья Советов» оштрафуют Фролова за высказывания о власти По мнению клуба в последнее время власти в России и в регионе сделали очень многое для развития футбола в Самарской области и России, в частности построили стадион Самара Арена. 32

Общество Врач рассказал, люди с какой группой крови уязвимы перед COVID-19 Люди со второй группой крови во время пандемии коронавируса могут быть в зоне риска, рассказал детский хирург, заслуженный врач России, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый. 172