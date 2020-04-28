Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксПольша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
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с чего всё началось
Заместитель министра энергетики Польши Януш Ковальчик в интервью изданию WProst
 заявил о готовности оказывать давление на «Газпром» с целью заставить российскую компанию выполнить решение Стокгольмского арбитража и изменить формулу цены на газ для Варшавы.
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