Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПольша пригрозила пожаловаться на «Газпром» из-за цен на газ

Польская нефтегазовая компания PGNiG пригрозила пожаловаться на «Газпром» в Еврокомиссию. В опубликованном заявлении утверждается, что российская компания не соблюдает решение Стокгольмского арбитража по части цены на газ и фактически злоупотребляет положением монополиста на рынке.
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с чего всё началось
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление
, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК10:29

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Комментарии

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