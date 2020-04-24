с чего всё началось

Польская нефтегазовая компания PGNiG пригрозила пожаловаться на «Газпром» в Еврокомиссию. В опубликованном заявлении утверждается, что российская компания не соблюдает решение Стокгольмского арбитража по части цены на газ и фактически злоупотребляет положением монополиста на рынке.

Польша пригрозила пожаловаться на «Газпром» из-за цен на газ

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Экономика ЦБ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир» Центробанк перенес срок, к которому пенсионеры должны быть переведены на использование карт «Мир», на три месяца – до 1 октября. 17

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Авто В России открыли автосалон новых советских автомобилей Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах. 88

Общество Ракова: москвичи стали менее ответственно относиться к самоизоляции Москвичи устали от режима самоизоляции и стали менее ответственно относиться к соблюдению этого режима, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. 103

Политика РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России. 2,7K

Игры CDPR рассказала о «Канг-Тао» — китайской оружейной компании из мира Cyberpunk 2077 В предыдущих материалах по Cyberpunk 2077 «Канг-Тао» не фигурировала, поэтому сложно сказать, какое место в сюжете игры отведено компании.

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Происшествия Замглавы ФСИН Мордовии заподозрили в краже шахмат, сделанных в колонии Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя начальника УФСИН Мордовии, подозреваемого в получении взятки и хищении шахмат и нардов, изготовленных в колонии, сообщает региональное следственное управления СК РФ. 1

Политика Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая Ограничительные меры, введенные в России на фоне COVID-19, необходимо продлить как минимум до 12 мая, считает директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев. 10

Политика Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. 413

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Общество Голикова раскрыла статистику смертности от коронавируса по возрастам Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами озвучила статистику по смертности от коронавируса в России по возрастам.

Политика В Коми снова сменился министр здравоохранения Минздрав Республики Коми временно возглавил Борис Александров, прежний министр Виктория Филин проработала на посту две недели. 5

Общество Испанские ученые выяснили способ проникновения коронавируса в страну Проведя исследования генома SARS-CoV-2 у испанских пациентов, группа ученых из Института здоровья Карлоса III в Мадриде выяснила, что большинство из вирусов в Испании принадлежат к семействам G и S, которые связаны с выявленным 1 февраля случаем в Шанхае, однако коронавирус попал в Испанию не из Китая. 75