Общество
ИнфоросПольша приступает к строительству газопровода Baltic Pipe
Baltic Pipe должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Предполагаемая мощность газопровода - 10 млрд кубометров в год. Ожидается, что строительство будет завершено к 1 октября 2022 года.
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Польша начнет строительство газопровода Baltic Pipe в ближайшие дни
Rambler News Serviceвчера в 04:25
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:51, Ашберн
Общество
Минкомсвязь предложила использовать электронную подпись на госуслугах
Минкомсвязь России предложила провести эксперимент по использованию электронных подписей для заключения ряда сделок на портале «Госуслуги».
РБК 01:27
Общество
Названы профессии, которые будут востребованы после пандемии
RT со ссылкой на специалистов Института прогрессивного образования назвал профессии, которые будут востребованы после пандемии.
РИА Новости 00:37
Экономика
Продажи одежды в России упали на 90%
Объем продаж в денежном выражении упал на 90% от февральского уровня В Москве в апреле средняя сумма чека - 5919 рублей против февральских 2816 рублей.
Известия 01:00
Здоровье
В Саратовской области выявили 74 новых случая коронавируса
Еще 74 новых случая коронавирусной инфекции зарегистрированы за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 659 человек, сообщил в понедельник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:58
Общество
Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Общество
Снижается число заболевших коронавирусом в Свердловской области
Эксперты «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердили COVID-19 за сутки у жителей 10 территорий Свердловской области: Екатеринбург, Березовский, Верхняя Тура, Нижний Тагил, Заречный, Ивдель, Карпинск, Кушва, Первоуральск и Полевский.
Kursk.com вчера в 04:06
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Игры
Энтузиасты завершают работу над фанатским ремастером Resident Evil 4
OAnews 03 мая в 09:24
Происшествия
Четвертый пациент с коронавирусом умер в Кузбассе
По состоянию на 4 мая в России общее число заболевших в России достигло 145 268 человек, умерли 1356 пациентов, выздоровели 18 095.
Известия 01:03
Происшествия
В Шереметьево из-за отказа двигателя экстренно сел самолет SSJ-100
Москва, 5 мая 2020, 07:43 — REGNUM Отказ левого двигателя стал причиной экстренного приземления в штатном режиме пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, 5 мая сообщают экстренные службы.
REGNUM 00:43
Общество
Полиция ужесточит контроль на въездах в Челябинск
Сотрудники городского и областного полков ДПС ГИБДД на въездах в областной центр выставили дополнительные посты.
Губерния (г. Челябинск) вчера в 11:24
Происшествия
В Краснодаре произошла массовая драка со стрельбой
РБК вчера в 17:29
Общество
У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок
О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:45
Политика
В Москве отрепетировали воздушный парад Победы
Росбалт вчера в 08:41
Авто
Рассекречен интерьер нового Hyundai Tucson
Фотошпионы заглянули в салон кроссовера Hyundai Tucson четвёртого поколения, где обнаружили совершенно новый дизайн интерьера.
За рулем Кубань 03 мая в 09:19
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Экономика
Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн
Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 20:08
Космос
Россия создаст многоразовую ракету лучше SpaceX из сбереженного от Украины носителя
Совет Российской академии наук по космосу одобрил на днях предложенную Роскосмосом линейку новых ракет космического назначения, включая многоразовые носители.
ФАН вчера в 11:34
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина советскими войсками
Эхо Москвы 02 мая в 06:00
Музыка
Умер музыкант группы «Ласковый май»
Uznayvse.ru вчера в 08:07
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
Футбол
Криштиану Роналду вернулся в Турин
Футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду вернулся в Турин, сообщает Record.
РИА Новости вчера в 17:53
Здоровье
В Минздраве предложили ужесточить карантинные меры
Недостаточная дисциплинированность граждан является основным фактором для ужесточения действующих карантинных мер в России.
Арбуз 03 мая в 08:26
Наука
Российские учёные оценят риски банковского сектора из-за коронавируса
Как писал NEWS.ru, ранее экономист Александр Кареевский прокомментировал заявление ректора университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Ярослава Кузьминова о том, что средний класс в России обречён на бедность из-за кризиса, который был вызван пандемией.
News.ru вчера в 01:52
Происшествия
В Алтайском крае умер третий пациент с коронавирусом
Третий в Алтайском крае пациент с коронавирусом скончался, за последние сутки выявлен 21 новый случай инфицирования, выписаны 26 человек, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:31
Политика
Сенатор назвал обвинения России в кибератаках «коронабесием»
Обвинения России со стороны американского Национального центра кибербезопасности (NCSC) в якобы хакерских атаках на разрабатывающие вакцину от коронавируса COVID-19 британские университеты и научные организации – "типичное коронабесие", заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Газета.Ru вчера в 14:24
Гаджеты
Обнародован рейтинг самых ремонтопригодных Android-смартфонов
Крейг Ллойд, инженер компании iFixit, топ самых ремонтопригодных смартфонов опубликовал в специализированном издании Android Police.
Что происходит вчера в 12:23
Путешествия
Греция начала снимать блокировку, введенную шесть недель назад
Греция начала снимать блокировку, введенную шесть недель назад для уменьшения распространения коронавируса.
Countryscanner вчера в 15:42