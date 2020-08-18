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RT на русском
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Польша призвала ЕС стать для Белоруссии альтернативой России

Реакция Евросоюза на ситуацию в Белоруссии не должна ограничиваться санкциями, ЕС должен предложить республике альтернативу сотрудничеству с Россией, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.В источнике
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Известия

В МИД Польши оценили последствия введения санкций против Белоруссии

Известия02:35
РБК

МИД Польши предупредил об угрозе связать Белоруссию с Россией санкциями

РБК05:19
РИА Новости

Польша попросила Евросоюз стать для Белоруссии альтернативой России

РИА Новости04:29
Инфорос

В Польше считают, что введение ЕС санкций сильнее сблизит Белоруссию и Россию

Инфорос02:47
RT на русском

Польша призвала ЕС стать для Белоруссии альтернативой России

RT на русском06:25
Взгляд.ру

Польша призвала ЕС предложить Белоруссии альтернативу дружбе с Россией

Взгляд.ру02:12
ТАСС

В Польше заявили, что введение Евросоюзом санкций сильнее привяжет Белоруссию к России

ТАСС01:53

Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
ТАСС08:20
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Экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-премьера Витольда Фокина первым заместителем главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу, сообщила во вторник пресс-служба офис главы государства.
РИА Новости04:57
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Мятежники в Мали похитили спикера парламента страны

Бамако, 18 августа 2020, 16:02 — REGNUM Участник военного мятежа, который произошел в военном лагере в коммуне Кати, расположенной в 20 км от столицы Мали Бамако, похитили несколько высокопоставленных лиц государства, в том числе председателя Ассамблеи страны Мусу Тимбине.
REGNUM09:02
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Бутырская и Жулин выступили за участие Медведевой в чемпионате России

На сайте Федерации фигурного катания на коньках России были опубликованы критерии допуска к чемпионату страны 2021 года, согласно которым к участию в турнире будут допускаться только спортсмены, которые приняли участие в двух этапах Кубка России 2020 года по программе «мастер спорта» на основании суммы очков, набранных на этих этапах.
РБК спорт06:39

Дипломаты России в Нью-Йорке заявили о нападениях и угрозах убийством

Американская полиция арестовала 34-летнего мужчину по имени Реза Машаехи, который в течение недели с 10 по 16 августа забрасывал камнями Генконсульство России, автомобили его сотрудников, а также угрожал дипломатам убийством.
Газета.Ru05:24
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