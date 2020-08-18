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Замглавы польского МИД считает, что предложение о сотрудничестве подтолкнет стороны конфликта начать переговоры. «Чтобы и оппозиция, и он тоже видели, что для Белоруссии есть альтернатива сотрудничеству с Россией», — сказал Яблоньский.В источнике
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