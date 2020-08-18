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REGNUM
REGNUM

Польша призвала ЕС предложить Белоруссии альтернативу России

Замглавы польского МИД считает, что предложение о сотрудничестве подтолкнет стороны конфликта начать переговоры. «Чтобы и оппозиция, и он тоже видели, что для Белоруссии есть альтернатива сотрудничеству с Россией», — сказал Яблоньский.В источнике
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Газета.Ru

Польша призвала Евросоюз выступить для Минска альтернативой России

Газета.Ru06:18
Комсомольская правда

Польша призвала Евросоюз к сотрудничеству по Белоруссии, а не к санкциям

Комсомольская правда05:25
Известия

В МИД Польши оценили последствия введения санкций против Белоруссии

Известия02:35
РИА Новости

Польша попросила Евросоюз стать для Белоруссии альтернативой России

РИА Новости04:29
Инфорос

В Польше считают, что введение ЕС санкций сильнее сблизит Белоруссию и Россию

Инфорос02:47
РБК

МИД Польши предупредил об угрозе связать Белоруссию с Россией санкциями

РБК05:19
ТАСС

В Польше заявили, что введение Евросоюзом санкций сильнее привяжет Белоруссию к России

ТАСС01:53

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от целого ряда инстанций, включая соцблок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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«Алмаз-Антей» изобрел систему для дистанционного лечения COVID-19

Применение системы, "которое планируется начать уже в ближайшей перспективе, в частности, повысит эффективность диагностирования COVID-19, а также целого ряда респираторных, сердечно-сосудистых и других заболеваний", говорится в пресс-релизе концерна.
Интерфакс04:47
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Состоялся релиз Mortal Shell. Что о ней думают критики

Критики называют Mortal Shell бюджетной игрой в жанре souls-like, которая не пытается казаться чем-то иным, однако понимает привлекательность формулы и вносит в неё достаточно изменений, чтобы придать ей немного своей собственной индивидуальности.
Игромания.ру04:52
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Российские банки сократили в июле выдачу потребкредитов на 30,7%

Российские банки выдали в июле 2020 года на покупку потребительских товаров 1,19 млн кредитов, что на 30,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
ТАСС04:33
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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