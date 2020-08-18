Польша призвала ЕС стать для Белоруссии альтернативой России
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Реакция Евросоюза на ситуацию в Белоруссии не должна ограничиваться санкциями, ЕС должен предложить республике альтернативу сотрудничеству с Россией, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.В источнике
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