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RT на русском
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Польша призвала ЕС стать для Белоруссии альтернативой России

Реакция Евросоюза на ситуацию в Белоруссии не должна ограничиваться санкциями, ЕС должен предложить республике альтернативу сотрудничеству с Россией, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.В источнике
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RT на русском

Польша призвала ЕС стать для Белоруссии альтернативой России

RT на русском06:25
РБК

МИД Польши предупредил об угрозе связать Белоруссию с Россией санкциями

РБК05:19
ТАСС

В Польше заявили, что введение Евросоюзом санкций сильнее привяжет Белоруссию к России

ТАСС01:53
Инфорос

В Польше считают, что введение ЕС санкций сильнее сблизит Белоруссию и Россию

Инфорос02:47
Известия

В МИД Польши оценили последствия введения санкций против Белоруссии

Известия02:35
Взгляд.ру

Польша призвала ЕС предложить Белоруссии альтернативу дружбе с Россией

Взгляд.ру02:12
РИА Новости

Польша попросила Евросоюз стать для Белоруссии альтернативой России

РИА Новости04:29

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Путин сообщил Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном

"Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси", - передает Sputnik Беларусь.
РИА Новости10:42
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Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако не готова дополнительно платить за это, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru09:22
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Тедеско не полетел со «Спартаком» на матч с «Уфой»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско не полетел вместе с командой в Уфу на матч третьего тура чемпионата России по футболу против местного одноименного клуба, вместо него руководить "красно-белыми" будет помощник Тедеско Андреас Хинкель, сообщается на официальном сайте "красно-белых".
РИА Новости09:06